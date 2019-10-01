شرطي يطلق النار وسط "إلترات" الدار البيضاء

هسبريس ـ و.م.ع

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن مصالح منطقة أمن البرنوصي تدخلت لفض تبادل للعنف باستعمال الأسلحة البيضاء بين مجموعتين من المنتمين لفصائل إلترات المشجعين بالمدينة، في تدخل اضطر خلاله موظف شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي في مواجهة أحد الأشخاص الذي عرض حياة الشرطي لخطر وشيك وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد انتقلت إلى إحدى الإقامات السكنية بمنطقة البرنوصي، بناءً على طلب نجدة صادر عبر "الخط 19"؛ مفاده تبادل مجموعة من الأشخاص للعنف باستعمال أسلحة بيضاء وعصي وشهب اصطناعية، والذين واجهوا عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة أصيب خلالها عميد شرطة بجروح طفيفة باستعمال شهب نارية.

وأوضح المصدر أنه، خلال هذا التدخل، حاول أحد المشتبه فيهم تعريض موظف شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر الأخير لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى، ما مكن من ضبطه رفقة اثنين من شركائه، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء ومخلفات الشهب النارية المستعملة في هذا الاعتداء.

وأشارت المديرية الى الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية في المستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاج، كما تم وضع باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه العمليات الأمنية الميدانية من أجل تحديد هوية باقي المشاركين المباشرين في هذه الأحداث وتوقيفهم