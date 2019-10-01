24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. العصابة الثالثة: بوليساريو العابرة للقارات (5.00)

  2. "حماس" تنتقد استضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا (5.00)

  3. وزارة الداخلية تبدأ رقمنة "رسوم الحالة المدنية" بدءًا من سنة 1915 (5.00)

  4. التحولات الرقمية وتراجع التشغيل يقضان مضجع المستخدمين بالبنوك (5.00)

  5. بنشماش يتجه صوب المصالحة مع تيار المستقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عدد ضحايا "فاجعة شاطئ النحلة" يبلغ 14 غريقا

عدد ضحايا "فاجعة شاطئ النحلة" يبلغ 14 غريقا

عدد ضحايا "فاجعة شاطئ النحلة" يبلغ 14 غريقا
هسبريس من الدارالبيضاء
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 12:21

لازال المحيط، على مستوى شاطئ النحلة القريب من منطقة زناتة، يلفظ جثث الشباب الذين لقوا مصرعهم غرقا، بعدما حاولوا الوصول إلى أوروبا عن طريق زورق مطاطي.

فقد لفظت الأمواج، صباح اليوم الثلاثاء، جثة جديدة تضاف إلى جثث أخرى تم لفظها ظهر ومساء أمس الإثنين، ليصل بذلك عدد الجثامين إلى 14 إلى حدود الحين.

وتتوقع عناصر الوقاية المدنية أن يرتفع عدد جثث الضحايا في الساعات القليلة المقبلة، فقد تخرج تلك العالقة؛ فيما لازالت الأسر تترقب توصلها بخبر عن أبنائها الذين غرقوا قبالة هذا الساحل الأطلسي.

وحل عدد من أسر الضحايا أمس الإثنين بشاطئ النحلة من أجل معرفة مصير أبنائهم، حيث عمّ الحزن وكان البكاء سيد الموقف؛ فيما ظل آخرون في حسرة كبيرة بجانب الشاطئ يترقبون لفظ المحيط لجثث أقاربهم، للعودة بها إلى مناطق سكناهم قصد دفنها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.