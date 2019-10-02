حجز مخدرات وعملة صعبة لدى زوجين بباب سبتة

هسبريس من الرباط

حجزت عناصر الجمارك والأمن الوطني المشتغلة بمعبر باب سبتة، الثلاثاء، كمية من المخدرات ومبالغ مالية غير مصرح بها.

مصدر هسبريس أورد أن إخضاع سيارة خفيفة للتفتيش مكن من حجز 9.5 كيلوغرامات من المخدرات مخبأة داخل خزان وقود السيارة.

تفتيش السيارة مكن، أيضا، من حجز 5290 يورو لدى سائق السيارة، و32 ألفا و900 درهم لدى زوجته، لم يقوما بالتصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقد تمت إحالة سائق السيارة، مغربي مقيم بفرنسا، وزوجته على الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان لتعميق البحث معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية.