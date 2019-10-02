تفكيك عصابة للسرقة الليلية من المنازل باشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، في توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اقتحام المنازل ليلا بدافع السرقة، وذلك بعدد من دواوير الجماعة الترابية بلفاع.

وكان الموقوفون، الذين يتحدّرون من دواريْ "آيت احمَد" و"آيت بلا"، موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، قبل أن يتم توقيفهم.

وقد أُخضعوا لتدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة باستئنافية أكادير، اليوم الثلاثاء، بتهمة تكوين عصابة إجرامية للسرقة، المقرونة بالعنف وظروف الليل.

وسبق للموقوفين أن نفّذوا عدة سرقات من داخل منازل بالمنطقة، إلى جانب مسجد، وذلك عن طريق الاقتحام والكسر وتعريض من بداخلها للتعنيف، سطوا من خلالها على مجوهرات ومبالغ مالية وهواتف نقالة، قبل أن يتم الاهتداء إلى هوياتهم، كما تمكن عدد من الضحايا من التعرف عليهم.