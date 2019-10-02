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الرئيسية | حوادث | قتيل في صهريج لصناعة النبيذ ضواحي الحاجب

قتيل في صهريج لصناعة النبيذ ضواحي الحاجب

قتيل في صهريج لصناعة النبيذ ضواحي الحاجب
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 20:06

لقي شاب (م.ع)، في منتصف عقده الثالث، مصرعه غرقا في صهريج مخصص لتخمير العنب الموجه لتصنيع النبيذ؛ وذلك داخل أسوار ضيعة فلاحية كائنة بمنطقة الفوارات التابعة لجماعة آيت نعمان بإقليم الحاجب.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن المفارق للحياة كان يشتغل عاملا فلاحيا بالضيعة، وينحدر من منطقة آيت حرز الله، مبرزة أن حادث مصرع الضحية، الذي ترك وراءه زوجة حبلى، استنفر مصالح الدرك الملكي التي حلت بالمكان وفتحت تحقيقا حول ملابساته.

وتم نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

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