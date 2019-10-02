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الرئيسية | حوادث | أمواج البحر تلفظ أربع جثث جديدة بشاطئ النحلة

أمواج البحر تلفظ أربع جثث جديدة بشاطئ النحلة

أمواج البحر تلفظ أربع جثث جديدة بشاطئ النحلة
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 15:40

لفظت مياه المحيط الأطلسي، على مستوى شاطئ النحلة القريب من منطقة زناتة، صباح اليوم الأربعاء، أربع جثث جديدة، تعود للشبان الذين لقوا مصرعهم غرقا في عرض البحر، بعدما حاولوا الوصول إلى الفردوس الأوروبي عن طريق زورق مطاطي.

وعثرت صباح اليوم عناصر الوقاية المدنية ومعلمو السباحة بشاطئ النحلة على هذه الجثث بعدما لفظها البحر، وسط حسرة العائلات التي لازالت تترقب خروج جثث أبنائها، بعدما فقدت الأمل في العثور عليهم أحياء.

ولازالت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي تقوم بحملتها في المكان، مواصلة البحث عن جثث الشبان الغرقى، الذين كان حلمهم الوصول إلى أوربا لتحسين ظروفهم المعيشية، ليجدوا أنفسهم يصارعون الغرق في المحيط الأطلسي.

وحلت عدد من أسر الضحايا منذ الإثنين بشاطئ النحلة من أجل معرفة مصير أبنائها، حيث كان الحزن والبكاء سيد الموقف بمجرد انتشال جثة جديدة، فيما لازال آخرون في حسرة كبيرة بجانب الشاطئ يترقبون لفظ المحيط لجثث أقاربهم، للعودة بها إلى مناطق سكناهم قصد دفنها.

وارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم غرقا بعد انقلاب زورقهم المطاطي السبت الماضي إلى 18 فردا، فيما تتوقع عناصر الوقاية المدنية أن يرتفع عدد جثث الضحايا، فقد تخرج تلك العالقة في أي لحظة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عزوووووووز الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:07
لقمة العيش! رحمة الله الواسعة على الجميع. وحسبي الله ونعم الوكيل.
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5
2 - حزينة على ما آل اليه الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:11
لله ما اعطى ولله ما اخذ وانا اليه راجعون اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عزاء ي الحار الى كل ثكلى والى جميع الأسر التي فقدت واحدا. من هؤلاء الشباب
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5
3 - rziak salah eddine الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:13
اللهم اجعل هؤلاء الغرقى شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون. بهذه الفاجعة نظن الرسالة قد وصلت إلى عقول أولئك المسؤولين عن هذا البلد كيقول المثل الشعبي. حتى شي كلب مكيهرب من دار العرس
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2
4 - دابة ناطقة الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:18
في ظرف شهرين اكثر من50 شخص لقوا حتفهم مابين فيضانات والهجرة غير الشرعية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3
5 - متتبعة الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:19
القلب ينزف دما على هؤلاء الضحايا يارب تصبر والديهم وتاخذ الحق فهذا لي قتلهم جملة
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3
6 - gana الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:22
نكتفي بجمع الجثت ونلوم صاحب المركب ونلوم ونترحم على الناس الذين يغامرون بحياتهم دون تشغيل الناس او على الاقل تيسير الطريق لهم ليصلوا بسلام لحيث يمكن بناء مستقبلهم وتحقيق احلامهم رحمهم الله.
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7 - أمين الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:22
كأن البحر يلعب بمشاعرنا. يلفض أبناءنا واحدا بعد الاخر. جتث بدون روح. روح كانت حالمة أملة. متى ينتهي هدا العبث ........
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8 - فرحات الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:37
نعلم ان هؤلاء ضحايا زناتة هم ايضا مغاربة فهل ستتكفل الدولة بنقل جثامينهم الى المدن التي كانوا يقطنون بها كما تفعل الوزارة الوصية عن المغاربة المقيمين بالخارج ام اننا ستعتبرهم مجرد حراكة قضوا نحبهم . اللهم تغمضهم برحمتك الواسعة يا رب
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9 - حميد الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:38
ان لله وان اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله العظيم انها لمصيبة وكارثة لا بها إلا من اكتوي بها (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون )الله ياخذ الحق في هؤلاء المجرمين الذين يأكلون لحم البشر
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10 - الحل بيد الدولة الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 16:51
المرجو الحكومة ان تراعي ظروف عيش السكان فاغلب الشباب اليوم بدون شغل...لذلك وجب عليها اقرار تعويض شهري لجميع الشباب العاطل في انتظار توفير فرص الشغل ...لو وجد هؤلاء الشباب بصيص من الامل و لو وجدوا اذانا صاغية لما ركبوا امواج الموت يا حسرة عليهم! اللهم ارحمهم و اسمكنهم فسيح جناتك و الهم ذويهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
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