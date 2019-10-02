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الرئيسية | حوادث | انتشال جثة تلميذ من قناة للري في سوق السبت

انتشال جثة تلميذ من قناة للري في سوق السبت

انتشال جثة تلميذ من قناة للري في سوق السبت
حميد رزقي من سوق السبت
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 17:37

تمكنت عناصر الوقاية المدنية التابعة لمدينة سوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح من انتشال جثة تلميذ قاصر ينحدر من حي الياسمين بجماعة سوق السبت الترابية، بعد غرقه في قناة للري تمر بحدود المدار الحضري للمدينة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن التلميذ القاصر، الذي لم يتجاوز 12 سنة من عمره، كان قد توجّه أمس الثلاثاء رفقة أحد أصدقائه إلى القناة من أجل السباحة، إلا أنه اختفى عن الأنظار، ما استدعى حضور عناصر الوقاية المدنية التي تمكن عنصر غواص منها من انتشال جثة التلميذ.

وقد انتقل عميد مفوضية الشرطة بسوق السبت وعدد من عناصر الشرطة، وباشا المدينة، وممثلو السلطات المحلية، إلى مكان غرق التلميذ القاصر، الذي كان يدرس بمؤسسة العرفان، وتمت معاينة الجثة ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات.

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