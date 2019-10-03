مصرع طفل غرقا في"مطمورة" بجماعة آيت اعميرة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لقي طفل، يبلغ من العمر أربع سنوات، مصرعه غرقا وسط خزان أرضي لتصريف المياه المنزلية (مطمورة)، أمس بدوار "غزالة"، التابع للجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وكان الطفل عائدا من حصة دراسية بروض للأطفال، قبل أن يسقط وسط المطمورة، التي بُنيت على جنبات إحدى المنازل بالطريق العمومي، وكانت مكشوفة.

وانتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة إلى عين المكان، حيث أشرفت على انتشال جثة الطفل من وسط المياه العادمة، وفتح تحقيق في النازلة، قبل توجيه الجثة صوب مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة.