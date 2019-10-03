24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. النخبة المثقفة وصناعة التأثير: وَهْمٌ أم حقيقة؟ (5.00)

  2. قتيل في صهريج لصناعة النبيذ ضواحي الحاجب (5.00)

  3. جيل جديد من "البطاقة الوطنية" .. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية (5.00)

  4. إطلاق الأداء الإلكتروني لوجيبات المحافظة العقارية (5.00)

  5. تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش

تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش

تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش
إبراهيم مغراوي
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:20

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن مراكش، لإشهار سلاحه الوظيفي، دون أن يلجأ لاستخدامه، لتوقيف شخص كان في حالة سكر متقدمة بالمدينة القديمة بمراكش.

وذكرت مصادر من ولاية أمن مراكش لهسبريس أن هذا التدخل الأمني جاء بعد تعريض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة وأمنهم لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض، ما دفع مقدم الشرطة لإشهار سلاحه دون أن يضطر لاستخدامه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، تم توقيفه بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف مشتبه فيه آخر من ذوي السوابق القضائية كان برفقته حاول منع عناصر الشرطة من توقيف صديقه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد الخميس 03 أكتوبر 2019 - 10:45
المرجوا تطبيق القانون الزجري الجديد ل سنة 2019 المتعلق بصد اذى المشرملين والمجرمين عن المواطنين. 6 سنوات سجن تأديبية أراها مناسبة. هسبريس من فظلكم تابعوا القظية عن كثب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.