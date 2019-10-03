تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش

إبراهيم مغراوي

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن مراكش، لإشهار سلاحه الوظيفي، دون أن يلجأ لاستخدامه، لتوقيف شخص كان في حالة سكر متقدمة بالمدينة القديمة بمراكش.

وذكرت مصادر من ولاية أمن مراكش لهسبريس أن هذا التدخل الأمني جاء بعد تعريض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة وأمنهم لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض، ما دفع مقدم الشرطة لإشهار سلاحه دون أن يضطر لاستخدامه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه، الذي يبلغ من العمر 21 سنة، تم توقيفه بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف مشتبه فيه آخر من ذوي السوابق القضائية كان برفقته حاول منع عناصر الشرطة من توقيف صديقه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.