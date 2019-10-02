24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسكنات الألم .. ضوابط ومخاطر
- تعرّف على بعض أنواع الحساسية غير المشهورة
- أبو الوفا .. ضابطة مغربية تواجهُ الطّرد بسبب العنصرية في هولندا
- باحثون: مخاطر تناول اللحوم الحمراء على الصحة ضئيلة
- غضب ساكنة تيفاسورين
مشروع قانون جديد يمهّد لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب بالمغرب (5.00)
رصيف الصحافة: الداخلية تنقب عن الكفاءات لإدارة مراكز الاستثمار (5.00)
حياة الرحل في صحاري المغرب.. "زمن لا يتغير وتنقل بأقل الخسائر" (5.00)
ملاعب رياضة الغولف بمجمعات فندقية تهدّد الأمن المائي بالحوز (5.00)
الأيام المفتوحة للأمن الوطني تراهن على تعزيز "الشرطة المواطنة" (5.00)
- رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني - (111)
- ناشطات يربطن إدانة الصحافية الريسوني بـ"الإجهاز على الحريات" - (61)
- أبو الوفا .. ضابطة مغربية تواجهُ الطّرد بسبب العنصرية في هولندا - (60)
- الخراطي: المغرب البلد الوحيد في العالم يطبق الضريبة على الكهرباء - (60)
- نقاش الحريات الفردية في القانون الجنائي "يُحرج" إسلاميين مغاربة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترويج "كوكايين وحشيش" يوقف شقيقين وفتاتين
أحالت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، عصابة مكونة من شقيقين وفتاتين من أجل الاتجار بالمخدرات الصلبة.
وذكرت مصادر أمنية لهسبريس أن أفراد هذه العصابة تم ضبطهم في حالة تلبس بحيازة 30 غراما من مخدر الكوكايين، و80 غراما من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى ميزان إليكتروني وعلبة من بيكربونات الصوديوم.
وكشفت المصادر ذاتها أن عملية الحجز شملت أيضا "مديتين" كبيرتي الحجم، ولعبة على شكل مسدس حديدي، وخمسة هواتف نقالة، وسيارة خفيفة كان يستعملها الموقوفون الأربعة في تسهيل تجارتهم.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع أفراد العصابة المذكورة رهن تدابير الحراسة النظرية، لحاجة البحث الجاري من أجل الوصول إلى باقي الشركاء والمساهمين المحتملين في هذه القضية.