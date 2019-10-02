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الرئيسية | حوادث | ترويج "كوكايين وحشيش" يوقف شقيقين وفتاتين

ترويج "كوكايين وحشيش" يوقف شقيقين وفتاتين

ترويج "كوكايين وحشيش" يوقف شقيقين وفتاتين
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 19:25

أحالت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بولاية أمن مراكش، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، عصابة مكونة من شقيقين وفتاتين من أجل الاتجار بالمخدرات الصلبة.

وذكرت مصادر أمنية لهسبريس أن أفراد هذه العصابة تم ضبطهم في حالة تلبس بحيازة 30 غراما من مخدر الكوكايين، و80 غراما من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى ميزان إليكتروني وعلبة من بيكربونات الصوديوم.

وكشفت المصادر ذاتها أن عملية الحجز شملت أيضا "مديتين" كبيرتي الحجم، ولعبة على شكل مسدس حديدي، وخمسة هواتف نقالة، وسيارة خفيفة كان يستعملها الموقوفون الأربعة في تسهيل تجارتهم.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع أفراد العصابة المذكورة رهن تدابير الحراسة النظرية، لحاجة البحث الجاري من أجل الوصول إلى باقي الشركاء والمساهمين المحتملين في هذه القضية.

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