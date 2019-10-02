الشرطة القضائية تحقق مع رئيس جماعة تغجيجت‬

مصطفى البكار

أفاد مصدر مطلع لهسبريس بأن النيابة العامة بابتدائية كلميم قد أمرت، مساء اليوم الأربعاء، بوضع رئيس جماعة تغجيجت تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية بخصوص قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية قد أوقفت المسؤول الجماعي "م، ا" من أجل تعميق البحث معه في شأن العثور على 3 أطنان و300 كيلوغرام من المخدرات داخل ضيعة فلاحية في ملكية والده المتوفي.

وسبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن قالت، في بلاغ لها أمس الثلاثاء، إن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم قد تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و61 سنة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، كما ضبطت بحوزتهم ستة أطنان و400 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى، خلال هذه العملية، ضبط شاحنة لنقل البضائع وتوقيف سائقها على مستوى السد القضائي بمدخل مدينة كلميم، حيث مكنت عملية التفتيش من حجز كمية أولية من المخدرات تزن ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا، قبل أن يتم ضبط سيارتين رباعيتي الدفع بالقرب من عين المكان، وعلى متنهما ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه العملية.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش، التي باشرتها المصالح الأمنية لاحقا بمستودع كائن بضيعة فلاحية نواحي منطقة “تغجيجت” على بُعد 80 كيلومترا في اتجاه مدينة طاطا، مكّنت من ضبط كمية إضافية من مخدر الشيرا بلغت ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تواصل مصالح الأمن إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية، لتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي ورصد باقي امتداداته على الصعيد الوطني.