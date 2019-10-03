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الرئيسية | حوادث | وفاة عامل بمشروع النور للطاقة الشمسية بميدلت

وفاة عامل بمشروع النور للطاقة الشمسية بميدلت

وفاة عامل بمشروع النور للطاقة الشمسية بميدلت
هسبريس من خنيفرة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 00:15

لقي عامل، الأربعاء، مصرعه بالمستشفى، بعدما دهسته شاحنة كبيرة بمشروع النور للطاقة الشمسية بميدلت.

ويعود الحادث، وفق مصدر هسبريس، إلى الثلاثاء الماضي، حينما همّ سائق إحدى الشاحنات الكبيرة "النيبلوس" بالعودة نحو الوراء دون أن ينتبه إلى أن هناك شخصا بالخلف، فدهسه بالعجلة.

وأمام هذا الطارئ، يردف المصدر، نُقل العامل على وجه السرعة إلى المستشفى، لمحاولة إنقاذه؛ غير أنه لفظ، في الصباح الباكر من يومه الأربعاء، أنفاسه الأخيرة.

وتابع المصدر عينه أن المتوفى أبٌّ لثلاثة أطفال، ويقطن رفقة أسرته بزايدة إقليم ميدلت، ويتحدر من سرغينة بإقليم بولمان جنوب مدينة فاس.

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