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الرئيسية | حوادث | جريمة وهمية تطيح بـ3 أشخاص من أسرة واحدة

جريمة وهمية تطيح بـ3 أشخاص من أسرة واحدة

جريمة وهمية تطيح بـ3 أشخاص من أسرة واحدة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 12:26

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تمكن مصالح مفوضية الشرطة بمدينة البئر الجديد، في إقليم الجديدة، من توقيف ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم امرأتان، تتراوح أعمارهم بين 19 و51 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم ضمن قضية تتعلق بالاحتجاز والابتزاز والتبليغ عن جريمة وهمية.

بلاغ للمديرية أورد أن "مصالح الأمن كانت قد توصلت ببلاغ حول تعرض طفلة قاصر للاختطاف ومطالبة والدها بفدية مالية قدرها ستة ملايين سنتيم مقابل إخلاء سبيلها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وهم من عائلة الضحية المزعومة، كما تم إيقافهم في نفس يوم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية المفترضة".

المصدر نفسه شدد على أن "الأبحاث المنجزة في إطار هذه القضية أوضحت أن الأمر يتعلق بمخطط وهمي نفذته والدة الضحية المفترضة، رفقة شقيقها وامرأة من عائلتها، الهدف منه ادعاء اختطاف الطفلة وابتزاز والدها في مبلغ الفدية".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد جميع دوافعها وخلفياتها الإجرامية.

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