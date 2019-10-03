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كُتّاب وآراء
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الجمركيون يحجزون طائرة "درون" في معبر فرخانة
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 16:05
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "فرخانة"، عقب تفتيش سيارة مرقمة بإسبانيا، من العثور على طائرة بدون طيار تستعمل للتصوير الجوي.
وأوقفت عناصر الجمارك سائق السيارة، البالغ من العمر 30 سنة، لتتم إحالته على الشرطة القضائية بالناظور للتحقيق معه.
وتمنع السلطات المغربية بمختلف المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية إدخال طائرات بدون طيار دون التوفر على ترخيص.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - meaulnes الخميس 03 أكتوبر 2019 - 16:38
الاسم كبير والحاصل انها لعبة او آلة للتصوير يخشاها البعض لكي لا تفضحه
2 - حنان الخميس 03 أكتوبر 2019 - 16:47
الحمذ الله وبرافو لساهرين على حماية الحذوذ لهذا البلذ اللهم بعذ عنا الباءس وكل من يريذ ان يخرب هذا الوطن شكرا للامن بلاذنا
تعليق غير لائق
-18
3 - الخبز إستثناء الخميس 03 أكتوبر 2019 - 16:47
ليس فقط "الدرون"ممنوعة بل حتى"تليسكوب" وجهاز "كاشف المعادن" لا ندري كيف إستثنى المنع الهاتف النقال والحاسوب وآلة التصبين ولاقط القنوات الفظائية.
4 - محيي الخميس 03 أكتوبر 2019 - 16:49
بانجلنرا يمكنك شراءها بدون مشكل. وما عليك إلا أن تلتزم بالقوانين. ما بالك، مستقبلا ستستعمل هاته الطائرات في توزيع الرزم البريدية بالمدن بأوربا......
5 - maymoun الخميس 03 أكتوبر 2019 - 17:04
هل سوف تسطيع الجمارك منع من يصنع هاته الطا ئرة
التي لاتطلب جهدا ولامزنية كبرة لصنعتها تلاث محركات من رديو كسيت قديم وبعض الواح بلستكبة
وجهاز تحكم ان الشباب المغربب يصنع العجايب لو اتحت له الفرصة
هاته القصة دكرتنب لما كنا ندرس وكنا نطبق دراستنا بصنعات اجهزة رديو في علب صغبر ببعض اجهزت من ترنزيستوى قديم وكنا نصنع اجهزت امتور رسبتور جهاز البت ولاستقبال وكان ممنوعا منعا كليا استعمال الجهاز بدون رخصة وما وصلت له التكنلوجية اليوم اليس الهاتف النقال هو للبت والاستقبال ان الدرون للتي عترت عليها الجمارك تباع في السبرمركات في اروبة
فلماد تضخم الموضوع مدامت الالة صغبرة
التي لاتطلب جهدا ولامزنية كبرة لصنعتها تلاث محركات من رديو كسيت قديم وبعض الواح بلستكبة
وجهاز تحكم ان الشباب المغربب يصنع العجايب لو اتحت له الفرصة
هاته القصة دكرتنب لما كنا ندرس وكنا نطبق دراستنا بصنعات اجهزة رديو في علب صغبر ببعض اجهزت من ترنزيستوى قديم وكنا نصنع اجهزت امتور رسبتور جهاز البت ولاستقبال وكان ممنوعا منعا كليا استعمال الجهاز بدون رخصة وما وصلت له التكنلوجية اليوم اليس الهاتف النقال هو للبت والاستقبال ان الدرون للتي عترت عليها الجمارك تباع في السبرمركات في اروبة
فلماد تضخم الموضوع مدامت الالة صغبرة
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