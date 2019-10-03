الجمركيون يحجزون طائرة "درون" في معبر فرخانة‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "فرخانة"، عقب تفتيش سيارة مرقمة بإسبانيا، من العثور على طائرة بدون طيار تستعمل للتصوير الجوي.

وأوقفت عناصر الجمارك سائق السيارة، البالغ من العمر 30 سنة، لتتم إحالته على الشرطة القضائية بالناظور للتحقيق معه.

وتمنع السلطات المغربية بمختلف المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية إدخال طائرات بدون طيار دون التوفر على ترخيص.