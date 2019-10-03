24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منع إدخال "تلسكوبات" مراقبة الطيور إلى المغرب يُقلق آلاف السياح
- 95 % من الأشخاص يعتقدون أنهم قد يصابون بالزهايمر
- كيف يرتبط التسويف والاكتئاب ببعضهما؟
- البراهمة يعزو موت الشباب والنّساء في البحار إلى "سياسات التيئيس"
- فكر خارج القوالب
جيل جديد من "البطاقة الوطنية" .. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية (5.00)
منع إدخال "تلسكوبات" مراقبة الطيور إلى المغرب يُقلق آلاف السياح (4.00)
- بلافريج: أواجه حملة تكفير .. ولا أشجع فوضى الجنس في الشارع - (80)
- التعديل الحكومي يحتفظ للعدالة والتنمية بأغلب قطاعاته الوزارية - (64)
- جيل جديد من "البطاقة الوطنية" .. خطوة أولى نحو الهوية الرقمية - (60)
- آلاف الشباب المغاربة يلجؤون إلى "القُرعة" لمعانقة "الحُلم الأمريكي" - (57)
- غالي يستبقُ تقرير غوتيريس حول الصّحراء بمهاجمة حلفاء الرباط - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجز "حشيش" وكوكايين داخل سيارة ناحية أكادير
أوقفت مصالح المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بأكادير، ليلة أمس، شخصا رفقة شابّتين، كانوا على متن سيّارة خفيفة، وذلك بمنطقة "العين السخونة"، إذ أسفرت عملية تفتيش العربة عن حجز كمية من مخدر "الشيرا"، إلى جانب كمية أخرى من "الكوكايين".
وجاءت عملية توقيف الأشخاص الثلاثة في إطار الحملات التمشيطية الواسعة التي تُفعلها مصالح الدرك الملكي بنفوذ سرية أكادير، والتي تروم تفعيل التدخلات الاستباقية الهادفة إلى التصدّي لمختلف مظاهر الجريمة، والتي أسفرت عن توقيف العشرات ممن كانوا متلبسين بحيازة الممنوعات واستهلاكها أو في حالة سكر، أو المبحوث عنهم بموجب قضايا جنحية وجنائية.
وجرى وضع الشبان الثلاثة الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات حيازتهم واستهلاكهم للممنوعات المحجوزة بحوزتهم.