حجز "حشيش" وكوكايين داخل سيارة ناحية أكادير‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بأكادير، ليلة أمس، شخصا رفقة شابّتين، كانوا على متن سيّارة خفيفة، وذلك بمنطقة "العين السخونة"، إذ أسفرت عملية تفتيش العربة عن حجز كمية من مخدر "الشيرا"، إلى جانب كمية أخرى من "الكوكايين".

وجاءت عملية توقيف الأشخاص الثلاثة في إطار الحملات التمشيطية الواسعة التي تُفعلها مصالح الدرك الملكي بنفوذ سرية أكادير، والتي تروم تفعيل التدخلات الاستباقية الهادفة إلى التصدّي لمختلف مظاهر الجريمة، والتي أسفرت عن توقيف العشرات ممن كانوا متلبسين بحيازة الممنوعات واستهلاكها أو في حالة سكر، أو المبحوث عنهم بموجب قضايا جنحية وجنائية.

وجرى وضع الشبان الثلاثة الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل الكشف عن ظروف وملابسات حيازتهم واستهلاكهم للممنوعات المحجوزة بحوزتهم.