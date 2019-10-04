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الرئيسية | حوادث | يقظة الدرك تنهي إجرام "الراندو" بجماعة آيت اعميرة

يقظة الدرك تنهي إجرام "الراندو" بجماعة آيت اعميرة

يقظة الدرك تنهي إجرام "الراندو" بجماعة آيت اعميرة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 05:20

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخص يُلقّب بـ"الراندو"، وذلك بعد كمين نصبته له المصالح الدركية مكنها من إسقاطه بين أيديها بدوار "الشوك".

وكان الموقوف، الذي روّع ساكنة آيت اعميرة، موضوع أزيد من عشرين مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل أفعال إجرامية متعدّدة، تتمثل أساسا في الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، والسرقة بالعنف، والاختطاف والاحتجاز، والاتجار بالممنوعات.

وتم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل عرضه على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.

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