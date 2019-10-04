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الرئيسية | حوادث | إعداد وترويج "الماحيا" يسقط شخصا في يد الأمن

إعداد وترويج "الماحيا" يسقط شخصا في يد الأمن

إعداد وترويج "الماحيا" يسقط شخصا في يد الأمن
إبراهيم مغراوي
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 02:25

أحالت مصالح الأمن بمراكش، أمس الخميس، على النيابة العامة المختصة، مشتبها فيه بإعداد مصنع تقليدي لإنتاج وترويج مسكر ماء الحياة (ماحيا) بأحد دروب حي باب أيلان بالمدينة العتيقة.

وكانت مصالح المنطقة الأمنية المدينة-جليز قد فتحت، يوم الثلاثاء الماضي، بحثاً قضائيا في شأن إعداد مصنع تقليدي لإنتاج وترويج مسكر ماء الحياة بأحد دروب حي باب أيلان بالمدينة العتيقة.

وأفضت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية إلى تأكيد صحة المعلومة، حيث تمكن رئيس الدائرة الأمنية الثالثة، مساء اليوم نفسه، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، من توقيف أحد المشتبه فيهم أثناء عملية التفتيش المنجزة بالمنزل المذكور.

وذكرت مصادر أمنية لهسبريس أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز 30 لتراً من مسكر "الماحيا" معدة للترويج، و15 لترا كانت في طور التخمير، ومعدات الإنتاج التي كان يستعملها الموقوف وشركاؤه، و26 قنينة فارغة من سعة نصف لتر.

وأوردت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر أقر خلال التحقيق معه بأنه ينشط ضمن عصابة مختصة في إعداد وترويج مسكر ماء الحياة، مضيفة أن البحث في هذه القضية سيبقى متواصلاً من أجل الوصول إلى شركاء آخرين ينشطون ضمن العصابة نفسها.

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