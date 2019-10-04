24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش (5.00)

  2. المغرب يضاعف واردات "أجزاء الطائرات والكهرباء" (5.00)

  3. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

  4. منع إدخال "تلسكوبات" مراقبة الطيور إلى المغرب يُقلق آلاف السياح (4.00)

  5. جداريات للتزيين بمدينة سلا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شرطة ابن سليمان تحلّ "لغز" حادثة سير مميتة

شرطة ابن سليمان تحلّ "لغز" حادثة سير مميتة

شرطة ابن سليمان تحلّ "لغز" حادثة سير مميتة
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 00:10

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الخميس، في حلّ لغز حادثة سير ذهب ضحيتها شخص نتيجة إصابته بجروح خطيرة، حيث لاذ صاحب السيارة المرتكب للحادثة بالفرار قبل وصول عناصر الشرطة إلى المكان.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة ابن سليمان، مكّنت من تحديد هوية سائق السيارة المتسببة في الحادث المروري القاتل، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة.

وأردفت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن أوقفت المشتبه فيه بارتكاب حادثة السير المميتة مع جنحة الفرار، وجرى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة حوادث السير بابن سليمان سبق أن عاينت، بتاريخ 11/09/2019، حادثة سير على مستوى شارع الحسن الثاني، أسفرت عن إصابة شخص بجروح بليغة على مستوى الرأس، قبل أن يلفظ أنفاسه بالمستشفى؛ فيما كانت السيارة المتسببة في الحادثة قد غادرت مكان ارتكابها، قبل وصول عناصر الشرطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الزموري الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 00:28
أعطاكم الله الصحة الروح عزيزة على خالقها والعدالة الربانية قائمة والجاني لا بد أن يترك دليلا ماديا في مسرح الجريمة كيف ما كان شأنه ولو كان شديد الحرص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.