شرطة ابن سليمان تحلّ "لغز" حادثة سير مميتة

إبراهيم الحافظون من سطات

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الخميس، في حلّ لغز حادثة سير ذهب ضحيتها شخص نتيجة إصابته بجروح خطيرة، حيث لاذ صاحب السيارة المرتكب للحادثة بالفرار قبل وصول عناصر الشرطة إلى المكان.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة ابن سليمان، مكّنت من تحديد هوية سائق السيارة المتسببة في الحادث المروري القاتل، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة.

وأردفت المصادر ذاتها أن عناصر الأمن أوقفت المشتبه فيه بارتكاب حادثة السير المميتة مع جنحة الفرار، وجرى إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة حوادث السير بابن سليمان سبق أن عاينت، بتاريخ 11/09/2019، حادثة سير على مستوى شارع الحسن الثاني، أسفرت عن إصابة شخص بجروح بليغة على مستوى الرأس، قبل أن يلفظ أنفاسه بالمستشفى؛ فيما كانت السيارة المتسببة في الحادثة قد غادرت مكان ارتكابها، قبل وصول عناصر الشرطة.