تهم مختلفة وراء توقيف 3 أشخاص قرب تزنيت‬

مصطفى البكار

أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، أمس الخميس، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا مختلفة تتعلق بالسكر العلني وإحداث الفوضى وتبادل الضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء وبيع وتقطير مسكر ماء الحياة.

وحسب مصادر هسبريس، فقد جاء توقيف المتهمين المتحدرين من جماعة الركادة إثر إخبارية تلقتها السلطات الأمنية في الموضوع تفيد إحداث شخصين في حالة سكر متقدم على للضوضاء بالشارع العام، أصيب على إثرها أحدهما بجروح خطيرة على مستوى الرأس.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر القوات المساعدة تمكنت من توقيف أحد المتهمين وتسليمه إلى درك تزنيت، في وقت تمكنت فيه المصالح الدركية من توقيف المشتبه فيهما الآخريْن.

وجرى وضع الموقوفين الثلاثة رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي باشرته الضابطة القضائية في الموضوع؛ في انتظار تقديمهما أمام أنظار النيابة العامة المختصة، من أجل متابعتهم بالمنسوب إليهم.