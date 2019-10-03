الغموض يرافق انتحار رجل سبعيني بمدينة تزنيت‬

مصطفى البكار

وضع شخصٌ في عقده السابع، الخميس، حدًّا لحياته شنقا، داخل منزله الكائن بحي المسيرة وسط مدينة تزنيت.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك، الذي كان يعمل قيد حياته بائعا للمتلاشيات، عُثر على جثته معلقة بمنزله في ظروف غامضة.

السلطات المحلية والأمنية عاينت الجثة، وأشرفت على عملية نقلها نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الأول؛ في انتظار إخضاعها للتشريح الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة.