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الرئيسية | حوادث | إحباط تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا من ثغر سبتة

إحباط تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا من ثغر سبتة

إحباط تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا من ثغر سبتة
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 17:10

قامت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة بإحباط عملية تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا من النوع الرفيع.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تمكنت خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة لمعبر باب سبتة من العثور على هذه الكمية من الهواتف الذكية مخبأة، باحترافية، في تجاويف معدة بأماكن متفرقة من سيارة نفعية مرقمة بإسبانيا، مبرزا أن القيمة المالية التقريبية لهذه الهواتف تصل إلى 246 ألف درهم.

وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الجمارك ضبطت هذه الهواتف مخبأة على مستوى تجويف موجود بالجزء السفلي لهيكل سيارة كانت في طريقها لدخول التراب الوطني، موضحا أن سائق السيارة، مغربي مقيم بإسبانيا، أحيل على عناصر الشرطة القضائية لمواصلة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

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