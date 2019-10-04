وفاة شاب وإصابة اثنين في حادث قرب تزنيت‬

مصطفى البكار من تزنيت

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان بجروح خطيرة، اليوم، في حادثة سير مميتة نجمت عن اصطدام سيارة خفيفة بحاجز وقائي على مستوى الطريق الإقليمية الرابطة بين تزنيت وجماعة اثنين أكلو.

المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الالكترونية أوردت أن اصطداما عنيفا بحاجز وقائي مثبت من طرف إحدى المقاولات المكلفة بإنجاز ورش بالقرب من غابة موانو أسفر عن مصرع شاب على الفور وإصابة مرافقيْه بإصابات على مستوى الرأس والأطراف، نقلا على إثرها نحو مستعجلات الحسن الأول بتزنيت، قبل توجيه أحدهما إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بأكادير نظرا لحالته الصحية الحرجة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بأكلو انتقلت إلى المكان فور إشعارها بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والإشراف على نقل جثة الهالك نحو مستشفى تزنيت، في انتظار مباشرة تحقيقاتها الأولية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.