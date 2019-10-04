تهريب المخدرات يورّط ليبيًّا في مطار البيضاء

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كُتّاب وآراء
تهريب المخدرات يورّط ليبيًّا في مطار البيضاء
ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء تمكنت، اليوم، من توقيف مواطن من جنسية ليبية يبلغ من العمر 33 سنة، على خلفية حجز ثمانية أطنان وثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا، خلال عملية أمنية بمدينة كلميم.
وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني على خلفية نفس القضية، أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة نحو العاصمة التونسية، بعد أن تبين من خلال الأبحاث المنجزة أنه يشكل الزبون المباشر لهذه الشحنة من المواد المخدرة.
وذكر المصدر ذاته بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم كانت قد تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وضبطت بحوزة أفرادها أكثر من ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، في عملية مكنت من ضبط ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع بمدينة كلميم؛ فيما جرى حجز باقي الشحنة المخدرة، خلال عملية تفتيش بضيعة فلاحية نواحي مدينة كلميم.
وأضاف البلاغ أنه جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.