24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. السجائر الإلكترونية تواصل حصد الأرواح في أمريكا (5.00)

  2. تحرك أمنيّ لمكافحة العصابات (5.00)

  3. خبير يتفاءل بقدرة المملكة على تطوير إنتاج الطاقة من بنزين الطحالب (5.00)

  4. سرحان "يُصْلِح" آلات بيولوجية .. ساعة وهاتف ونظارات ومحسبة (5.00)

  5. التحقق من الوثائق .. مهمة أمنية دقيقة لمكافحة التزوير بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تهريب المخدرات يورّط ليبيًّا في مطار البيضاء

تهريب المخدرات يورّط ليبيًّا في مطار البيضاء

تهريب المخدرات يورّط ليبيًّا في مطار البيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:55

ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء تمكنت، اليوم، من توقيف مواطن من جنسية ليبية يبلغ من العمر 33 سنة، على خلفية حجز ثمانية أطنان وثمانية كيلوغرامات من مخدر الشيرا، خلال عملية أمنية بمدينة كلميم.

وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني على خلفية نفس القضية، أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متوجهة نحو العاصمة التونسية، بعد أن تبين من خلال الأبحاث المنجزة أنه يشكل الزبون المباشر لهذه الشحنة من المواد المخدرة.

وذكر المصدر ذاته بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم كانت قد تمكنت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وضبطت بحوزة أفرادها أكثر من ثمانية أطنان من مخدر الشيرا، في عملية مكنت من ضبط ثلاثة أطنان و100 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة لنقل البضائع بمدينة كلميم؛ فيما جرى حجز باقي الشحنة المخدرة، خلال عملية تفتيش بضيعة فلاحية نواحي مدينة كلميم.

وأضاف البلاغ أنه جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.