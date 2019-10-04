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الرئيسية | حوادث | شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل في طنحة

شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل في طنحة

شجار بين صديقين ينتهي بجريمة قتل في طنحة
جمال سماحي
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 21:50

أفضى شجار نشب بين صديقين، بأحد مقاهي شارع المملكة العربية السعودية في منطقة بني مكادة بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، إلى مقتل أحدهما متأثرا بطعنة سكين وجهها إليه الآخر.

وحسب مصدر مطلع، فإن شجارا نشب بين صديقين، تطور إلى ملاسنة وتبادل للعنف، أنهاه أحدهما بتوجيه طعنة بسكين إلى الآخر، مضيفة أن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد الخامس، متأثرا بإصابة بليغة على مستوى البطن.

وحسب المصدر ذاته، فإن مصالح أمن منطقة بني مكادة حلت بمسرح الجريمة فور إخطارها، وباشرت تحقيقا في ملابساتها وحيثياتها، حيث تمكنت من تحديد هوية الجاني، وجار البحث عنه بهدف توقيفه، وتقديمه إلى العدالة.

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