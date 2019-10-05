"خيار البحر" يوقع صينييْن في قبضة درك أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أفضى تفتيش أُخضِعت له سيارة نفعية، كان على متنها شخصان يحملان الجنسية الصينية، إلى اكتشاف أزيد من 500 كيلوغرام من خيار البحر المحظور صيده.

وأسفرت التحريات الأولية، التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الدراركة بضواحي أكادير، والاستنطاق التمهيدي للصينيّيْن، إلى اعترافهما بتخصيص منزل يقطنانه على سبيل الإيجار بدوار آيت باها بمنطقة تمعيت لتخزين خيار البحر. وقد حُجزت بداخل المنزل كمية تزيد عن ثلاثة أطنان من هذا الحيوان البحري.

وانتقلت لجنة إقليمية مختلطة إلى المنزل المذكور، حيث عملت على معاينة المخزن السري، قبل أن تأمر النيابة العامة المختصة بإتلاف الكمية المحجوزة من خيار البحر.

وقد وضع الموقوفان تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول ظروف وملابسات القضية، وكذلك حول شركائهما المحتملين.