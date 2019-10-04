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الرئيسية | حوادث | البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب

البحرية الإسبانية تنقذ مهاجرين قادمين من المغرب
متابعة من خالد ملوك
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 22:40

نجحت قوات خفر السواحل الإسبانية في إنقاذ 64 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب قادم من سواحل مدينة طنجة، فيما فارق طفل يبلغ من العمر ست سنوات الحياة قبل وصول المروحية التي كانت تقله إلى القاعدة العسكرية لمدينة ألميريا الجنوبية.

ووفق ما أوردته جريدة "إيديال"، فإن السفينة "غودامار كوثيبثيون أرينال" نقلت الموقوفين، ضمنهم نساء حوامل وأطفال، إلى ميناء مدينة مالقا، مشيرة إلى أن جميع هؤلاء المهاجرين يتحدرون من دول العمق الأفريقي.

وحرصت عناصر تابعة لفرقة الصليب الأحمر الإسباني على إجراء فحوصات طبية للناجين، الذين كانوا يتمتعون بحالة صحية جيدة، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد مراكز الإيواء بالمنطقة قصد التحقيق معهم حول أسباب ودوافع قيامهم بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

حري بالذكر أن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية سجلت تراجعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة بشأن أعداد المهاجرين السريين الوافدين على التراب الأيبيري عن طريق البحر، لاسيما بعدما شددت عناصر الأمن المغربي الخناق على مافيات الاتجار بالبشر بالواجهات البحرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

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1 - yassine casawi الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 23:01
لكم الله يا أبناء بلدي.. الله يفتح ليكم ابواب الخير و يسر امركم و ياخد الحق فاللي كان سباب فوضعيتكم..
قولوا امين يا قراء هسبريس
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