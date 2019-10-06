24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. منتخبون ينتقدون "فوضى ليديك" في الدار البيضاء (5.00)

  2. استخدام الكاميرات المحمولة يوطد الاحترام بين المواطنين والأمنيين (5.00)

  3. الزفزافي يتوجس من "شعارات سياسية" في "مسيرة الريف" بباريس (5.00)

  4. المال مقابل الفراش (5.00)

  5. "خيار البحر" يوقع صينييْن في قبضة درك أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جمارك باب مليلية تحبط تهريب كميات من الخمور

جمارك باب مليلية تحبط تهريب كميات من الخمور

جمارك باب مليلية تحبط تهريب كميات من الخمور
هسبريس من الرباط
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 00:25

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية من حجز كمية كبيرة من الخمور كان ينوي حاملوها تهريبها من مدينة مليلية على متن سيارات خفيفة.

تفتيش الجمركيين لثلاث سيارات مكن من العثور على 110 قنينات من "الويسكي" مخبأة في أماكن مختلفة بالسيارات، ليتم على إثرها توقيف السائقين وحجز العربات.

وقد تمت إحالة الموقوفين على الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.