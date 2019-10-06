جمارك باب مليلية تحبط تهريب كميات من الخمور

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب مليلية من حجز كمية كبيرة من الخمور كان ينوي حاملوها تهريبها من مدينة مليلية على متن سيارات خفيفة.

تفتيش الجمركيين لثلاث سيارات مكن من العثور على 110 قنينات من "الويسكي" مخبأة في أماكن مختلفة بالسيارات، ليتم على إثرها توقيف السائقين وحجز العربات.

وقد تمت إحالة الموقوفين على الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.