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كُتّاب وآراء
"ولد الفشوش" يسحل دركيا ويرديه قتيلا بالهرهورة
توفي دركي يتحدر من منطقة الهري بإقليم خنيفرة، في الساعات الأولى من صباح السبت، متأثرا بجروح بليغة أصيب بها بعد عملية سحل تعرض لها بالهرهورة ضواحي الرباط.
ووفق تصريح لقريب المتوفى، فإن الدركي، البالغ من العمر 29 سنة، كان يباشر مهامه بشكل عادٍ على غرار باقي الأيام، إلا أنه حينما أوقف سيارة ابن شخصية نافذة بسبب مخالفة مرورية، لم يمتثل "ولد الفشوش" لتعليمات الدركي، فدهسه وسحله لحوالي 6 أمتار وفرّ هاربا.
وأكد المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن السلطات الأمنية ألقت القبض في ما بعد على الشاب الذي دهس الدركي ووضعته رهن الحراسة النظرية، إلى أن يقول القضاء كلمته في النازلة.
وتابع المصدر عينه أن الدركي المسمى قيد حياته مولاي عبد الله مهرازي، المتزوج حديثا، يشهد له كل زملائه ورؤسائه بالتفاني في العمل والإخلاص المهني، لتعامله مع جميع الحالات التي يصادفها على قدم المساواة دون تمييز بين المواطنين.
واستطرد قريب الدركي أن جثمان هذا الأخير سينقل من الرباط لدفنه في مسقط رأسه بخنيفرة عصر اليوم السبت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
اتمنى ان يقول القضاء كلمته الفاصلة وينصف المرحوم.
أما الظالم المجرم ولد المجرم. ﻻنه ﻻ يمكن أن يكون اﻻ كذالك.ﻻن المجرم يلد المجرم. فعلى القضاء أن يقول فيه قول الحق.
و اتمنى ان تأخذ العدالة مجراها
غالبا مايتم تعيين شباب في مقتبل العمر في سرية الدرك الملكي بالهرهورة، والمرجح أن ولد لفشوش احتقر هذا الدركي, ولكن ولاد الشعب ما غاديش اسمحوا لشي واحد باش احتاقر ليهم خوهم.
لا للحكرة، لا للتنازل، العدالة وكل العدالة للفقيد.
فلترقد روحك بسلام يا عبد الله وتعازينا الحارة لعائلة الفقيد.
تعازي الحارة لعائلة المغدور.
المدة التي سيقضيها في السجن . 4 سنوات.
السبب. القضاء النزيه
العفو الملكي
المواطن ماكايسوا والو.
الله يحسن عنوان ميمتو ومراتو
اولا وقبل كل شيء نقدم تعازينا لعاءلة الفقيد الصغيرة والكبيرة. إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
يجب معاقبة ولد لفشوش أقصى العقوبة.
وأرجو من صاحب الجلالة محمد السادس ان يتدخل شخصا على الخط حتى ياخد جزاءه رغم ان لنا تقة في القضاء ويجب من هسبريس ان تتابع هد الخبر حتى يتمكن القارء من آخر الاخبار
والسلام رشيد امستردام الهولندية