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الرئيسية | حوادث | "ولد الفشوش" يسحل دركيا ويرديه قتيلا بالهرهورة

"ولد الفشوش" يسحل دركيا ويرديه قتيلا بالهرهورة

"ولد الفشوش" يسحل دركيا ويرديه قتيلا بالهرهورة
هسبريس من الرباط
السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:30

توفي دركي يتحدر من منطقة الهري بإقليم خنيفرة، في الساعات الأولى من صباح السبت، متأثرا بجروح بليغة أصيب بها بعد عملية سحل تعرض لها بالهرهورة ضواحي الرباط.

ووفق تصريح لقريب المتوفى، فإن الدركي، البالغ من العمر 29 سنة، كان يباشر مهامه بشكل عادٍ على غرار باقي الأيام، إلا أنه حينما أوقف سيارة ابن شخصية نافذة بسبب مخالفة مرورية، لم يمتثل "ولد الفشوش" لتعليمات الدركي، فدهسه وسحله لحوالي 6 أمتار وفرّ هاربا.

وأكد المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن السلطات الأمنية ألقت القبض في ما بعد على الشاب الذي دهس الدركي ووضعته رهن الحراسة النظرية، إلى أن يقول القضاء كلمته في النازلة.

وتابع المصدر عينه أن الدركي المسمى قيد حياته مولاي عبد الله مهرازي، المتزوج حديثا، يشهد له كل زملائه ورؤسائه بالتفاني في العمل والإخلاص المهني، لتعامله مع جميع الحالات التي يصادفها على قدم المساواة دون تمييز بين المواطنين.

واستطرد قريب الدركي أن جثمان هذا الأخير سينقل من الرباط لدفنه في مسقط رأسه بخنيفرة عصر اليوم السبت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - adil السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:39
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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25
2 - منير السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:41
بطبيعة الحال ستتم تبرئة الجاني و سيعوض أهل الدركي بدريهمات معدودة و هدا في أحسن الأحوال
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23
3 - بولعوان السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:42
فلترقد روحه في سلام. نتمنى أن يتخد اللازم في حق هذا المجرم المتهور كيفما كان منصب أبيه أو أمه.
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23
4 - عبدالواحد السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:43
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اتمنى ان يقول القضاء كلمته الفاصلة وينصف المرحوم.
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17
5 - عايدة السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:44
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويجعل مثواه الجنة والله يصبر الأهل ديالو . كثرو هاذ ولاد لفشوش وتتجي غير فولاد دراوش
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12
6 - مواطن السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:44
ابن شخصية نافدة في البلاد سيخرج الاتنين بكفالة مالية
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10
7 - صادق السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:44
رحمه الله تعالى. وجعل الجنة مثواه. والهم ذويه الصبر والسلوان.
أما الظالم المجرم ولد المجرم. ﻻنه ﻻ يمكن أن يكون اﻻ كذالك.ﻻن المجرم يلد المجرم. فعلى القضاء أن يقول فيه قول الحق.
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13
8 - abouama السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:45
اللهم اغفر له و ارحمه وارزق أهله الصبر والسلوان.
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6
9 - لا منتمي السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:47
ولد الفشوش هل سيطبق عليه القانون ام سيستفيد من الامتياز القضائي كنوع من الريع (الفساد السلطوي)
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10 - طالب السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:47
من هي هاته الشخصية النافذة يجب أن يجر هو أيضا للعدالة لسوء تربيته
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4
11 - حسام السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:47
سيتم اطلاقه بكفالة كما العادة في المغرب أجمل بلد العالم
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3
12 - المصطفاوي السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:48
أصبحت هذه النازلة الخطيرة قضية رأي وطني عام، وسنتابع أطوار هذه القضية خطوة خطوة لنعلم ماذا سيقول القضاء في هذا الشاب المتهور الذي يستقوي بأبيه على عباد الله،ويصل بهم الحد إلى القتل العمد البشع. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناتك. والهم ذويه الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون.
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11
13 - issam السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:48
يجب محاكمته و إصدار اقصى العقوبات لكي يبقى عبرة للعديد من المتهورين المفشفشين الذين زاد عددهم كالجراد... لو كان في أمريكا لحكم عليه بالإعدام
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8
14 - مواطنة السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:48
ينبغي معاقبته ووالديه اللذان لم يحسنا تربيته أشد العقاب لكي يتم ردع كل مجرم يقتل بدم بارد ويفر !!!!
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2
15 - الحبسي السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:48
آلله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
و اتمنى ان تأخذ العدالة مجراها
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5
16 - djoue السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:49
ولد الفشوش ومن اباءهم في هرم السلطة ان قتل دركيا او بوليسيا او حتى مواطنا عاديا فان المال والجاه هو الدواء . اسرة الجاني سوف تتكفل بكل شيء .واسرة الضحية سوف يستسلمون لاغراءات المادية و المعنوية و تنتهي القضية في بضع ساعات. وولد الفشوش سوف يظل حرا طليقا. انها لعنة الرب على العرب.
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4
17 - سكفاندري السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:49
واش هاد ولاد الفشوش مبغاوش ينقرضو دغيا. يجب استدعائهم لتجنيد الإجباري كباقي أولاد الشعب.
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4
18 - يوسف السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:49
الله ياخد الحق لكل مظلوم - رحمه الله واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان -
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7
19 - نجية السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:50
أنا لله و ا نا اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه. إلى متى سيستمر و لد الفشوش استفزاز كل المغاربة وتصرفاته الطائشة و بالحصانة التي توفرها له أسرته الأمر أصبح خطير إنها جريمة قتل لدركي يمارس مهامه و هذا المتهور الذي بالتأكيد كان في حالة سكر .وارتكب جرائم عدة بسبب مركز اسرته و فلت من العقاب آن الأوان أن ينال عقلية بالمؤبد. ان شاء الله.
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20 - المهاحر السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:50
لا حول ولا قوة الا بالله اشد العقوبة حتى يكون عبرة الجميع في ناس يعيشوا في الاوهام انهم فوق القانون وانهم هم الاعلى والكل اسفل مع الاسف ولد الفشوش وليس على خلق حسبنا الله ونعم الوكيل
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21 - med السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:50
هدا اسمه القتل العمد الحكم يجب الا ينزل على 30 سنة نافذة ادا كانت هناك عدالة منصفة
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3
22 - عبد الله السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:50
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية نتقدم بكامل التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وإلى أسرة الدرك الملكي في هذا المصاب سائلين الله عزوجل أن يتغمده فسيح جناته. ...وأعتقد ان المغاربة سواسية أمام القانون وان لا أحدا يمكنه ان يدعي نفسه خارج ذالك. ...أتمنى أن تأخذ المسطرة القانونية مجراها الطبيعي وان ينال هذا الشخص جزاءه الذي يستحقه حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفس انه خارج القانون
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23 - عامر السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:51
على جميع المواطنين المغاربة أن يتضامنو مع هذا الدركي وعائلته، ويجب تتبع ملف المحاكمة عن قرب، ويجب على الإعلام أن ينقل لنا أطوار المحاكمة.
غالبا مايتم تعيين شباب في مقتبل العمر في سرية الدرك الملكي بالهرهورة، والمرجح أن ولد لفشوش احتقر هذا الدركي, ولكن ولاد الشعب ما غاديش اسمحوا لشي واحد باش احتاقر ليهم خوهم.

لا للحكرة، لا للتنازل، العدالة وكل العدالة للفقيد.
فلترقد روحك بسلام يا عبد الله وتعازينا الحارة لعائلة الفقيد.
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2
24 - أحمد السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:52
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
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2
25 - التازي السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:53
تقع أحيانا مثل هذه التجاوزات و يتم حلها بالمال ، أتمنى ألا يتم التساهل مع هذا المجرم و بم بالملايير ، لقد قتل إنسان هنا بدم بارد و كأنه نكرة.
تعازي الحارة لعائلة المغدور.
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26 - mustapha السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:53
والله حتة السيبة هاذي والحكرة وش هاذ السيد مكينش لي يوقفو على حدو ولا هيث عندو لفلوس هاذسب علاش دير هاذ السيبة ......هاذشي رمكيتش فشي دولة في العالم.....
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27 - حداوي مغربي مغربي السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:53
انا لله وانا اليه راجعون....رحم الله الفقيد....إذا ما أكد القضاء رواية اخ المتوفى فيجب سن قانون زجري خاص باولاد لفشوش وما شبههم يكون بعقوبات ثقيلة في مستواهم....
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28 - chamad السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:53
اقصى العقوبة حتى لايتجرأ من هب ودب على رجال السلطة
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29 - بشير السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:54
اولا تغمد الله الدركي الفقيد بواسع رحمته واسكنه دارا خيرا من هذه الدار والهم زوجته ووالديه وباقي اهله الصبر الجميل. ثانيا اذا قزأنا او سمعنا رواية جديدة تبرئ ولد الفشوش هذا فسنعرف انه كن ابن الكبائر واقتل من شئت ولا تخف مركز ابيك سيسلك من المأزق كما تسل الشعرة من العجين.
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30 - محمد السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:54
الاعدام من قتل نفس بغير حق قتل الناس جميعا......
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31 - عبدالقادر 202 السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:54
إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له و اعف عنه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن هذا المجرم المعتدي يتباهى بنفوذه و قوته فأرنا قوتك فيه يا قوي يا عزيز يا جبار و أنصف هذا الدركي الضغيف.
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32 - ولد البلاد السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:54
يجب تطبيق القانون بحذافيره,ما كاين فرق بين ولد الفشوش ولا ولد الشعب،رغم انه فبلادنا العزيزة نعرف مدى شساعة الفارق بين الطبقتين...لك الله ياوطني
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33 - مول الهندية السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:55
الحكم . 10 سنوات.
المدة التي سيقضيها في السجن . 4 سنوات.
السبب. القضاء النزيه
العفو الملكي
المواطن ماكايسوا والو.
الله يحسن عنوان ميمتو ومراتو
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34 - رشيد امستردام الهولندية السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:56
السلام عليكم
اولا وقبل كل شيء نقدم تعازينا لعاءلة الفقيد الصغيرة والكبيرة. إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
يجب معاقبة ولد لفشوش أقصى العقوبة.
وأرجو من صاحب الجلالة محمد السادس ان يتدخل شخصا على الخط حتى ياخد جزاءه رغم ان لنا تقة في القضاء ويجب من هسبريس ان تتابع هد الخبر حتى يتمكن القارء من آخر الاخبار
والسلام رشيد امستردام الهولندية
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35 - med السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:56
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ومن يدعي القوة سيموت بالضعف انشالله كما اقدم التعازي الى اصدقائه رجال الدرك الشرفاء
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36 - نورالدين السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:57
نتمنى أقسى عقوبة للجاني حتى يستعيد الشعب ثقته في المؤسسة القضائية و في عدلها بين المواطنين سواء تعلق الأمر بالشخصيات النافذة أم البسطاء من الشعب، فالكل سواسية أمام القانون
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37 - ع ع السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:57
سيعتقل ويحاكم في مسرحية تهدئة الخواطر واظهار ان لا احد فوق سلطة القانون، وبعدها بساعات يغادر سجنه/ فندقه. تحت زغاريد الوالدة، نستنكر ونندد ونشجب ونتعاطف ثم ستنسى ايها الشهيد ابن منطقة الهري المناضلة في وجه الاحتلال سنزفك عريسا لكن الحقيقة اننا سننساك وننسى كل جرحى الوطن من ابناء الفقراء والمحرومين وكل المضطهدين تحت سياط البرجوازية وابناء الفشوش، وطن يستقوي فيه الاثرياء باموالنا وجهدنا وعرقنا ليراكموا الثروة ونسحل تحت عجلات سياراتهم الفارهة.
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38 - ابو ياسر السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:57
رحم الله شهيد الواجب واسكنه فسيح جنانه، والهم ذويه الصبر والسلوان، امين يا رب العالمين.
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39 - Ahmed السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:58
ils vont le garder le temps que l'opinion publique oublie , un procés verbal sur mesure le fils a papa aura une peine de quelques années en première instance et un sursis aprés la cours d'appel le , au pire il sera emprisoné pendant quelques mois et ils vont dire que la famille de la victime a pardonné le meurtrier . en bref les juges et les avocats vont s'enrichir grace a l'argent du fils a papa , ce dernier va perdre un peu de temps et bcp d'argent , le seul perdant c'est le pauvre gendarme et sa famille et biensur le peuple marocain malade en sa justice a géomètrie variable.
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40 - مهتم جدا السبت 05 أكتوبر 2019 - 14:59
ابن المغرب النافع يدهس ويقتل ابن المغرب غير النافع . منطق المستعمر لا يزال يسود البلاد . رحم الله الدركي الشهيد ورزق أهله الاقربين والابعدين الصبر والثبات
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