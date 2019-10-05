البحرية الإسبانية تحبط محاولة هجرة "حراكة مغاربة"

جمال سماحي من تطوان

أحبطت البحرية الإسبانية التابعة للحرس المدني الإسباني، ليلة الجمعة-السبت، محاولة عبور قارب معد للهجرة غير النظامية، نحو الجارة الإسبانية، من منطقة "بونتا ألمينا" بسبتة المحتلة، وعلى متنه ستة عشر مغربيا.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن عناصر الحرس المدني الإسباني اعترضت القارب على بعد أربعة أميال من ساحل سبتة، وكان على متنه أربعة عشر ذكرا بالغا، وامرأة وقاصر، ينحدرون من المغرب، مشيرة إلى أنه قد جرى نقلهم إلى ميناء المدينة المحتلة وتسليمهم للشرطة لمباشرة إجراءات إعادتهم إلى المغرب، بعد إخضاعهم لفحوصات طبية من طرف نشطاء منظمة الصليب الأحمر للتأكد من سلامتهم الصحية.

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن السلطات الأمنية الإسبانية تمكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في وقوفهم وراء عملية تهجير الموقوفين الستة عشر، موضحا أنه سيتم عرضهم على القضاء بتهمة الاتجار بالبشر.