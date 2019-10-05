القوات المساعدة توقف مروج مخدرات في إكنيون

محمد ايت حساين من تنغير

تمكنت عناصر من القوات المساعدة بإكنيون، في إقليم تنغير، بتنسيق مع أعوان سلطة اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا والقنب الهندي و"طابا"، بجبل "تنغريفت" البعيد عن مركز إكنيون بحوالي خمسة كيلومترا.

أحد عناصر القوات المساعدة، بالزي المدني، لاحظ شخصين غريبين عن المنطقة، فتقدم نحوهما لطلب بطاقة التعريف الوطنية منهما، ففرا نحو الجبل لتتم مطاردتهما، من طرف عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة؛ فتم توقيف أحدهما في حين لاذ الآخر بالفرار.

العناصر الأمنية المذكورة عثرت لدى الموقوف على كمية مهمة من المخدرات، متمثلة في حوالي 9 كيلوغرامات من القنب الهندي، و300 غرام من مخدر الشيرا، و1200 غرام من مخدر "الكيف المطحون"، ونصف كيلوغرام من "طابا".