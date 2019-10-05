24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:2116:3619:1120:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. منتخبون ينتقدون "فوضى ليديك" في الدار البيضاء (5.00)

  2. استخدام الكاميرات المحمولة يوطد الاحترام بين المواطنين والأمنيين (5.00)

  3. الزفزافي يتوجس من "شعارات سياسية" في "مسيرة الريف" بباريس (5.00)

  4. المال مقابل الفراش (5.00)

  5. "خيار البحر" يوقع صينييْن في قبضة درك أكادير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | القوات المساعدة توقف مروج مخدرات في إكنيون

القوات المساعدة توقف مروج مخدرات في إكنيون

القوات المساعدة توقف مروج مخدرات في إكنيون
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 05 أكتوبر 2019 - 22:19

تمكنت عناصر من القوات المساعدة بإكنيون، في إقليم تنغير، بتنسيق مع أعوان سلطة اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا والقنب الهندي و"طابا"، بجبل "تنغريفت" البعيد عن مركز إكنيون بحوالي خمسة كيلومترا.

أحد عناصر القوات المساعدة، بالزي المدني، لاحظ شخصين غريبين عن المنطقة، فتقدم نحوهما لطلب بطاقة التعريف الوطنية منهما، ففرا نحو الجبل لتتم مطاردتهما، من طرف عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة؛ فتم توقيف أحدهما في حين لاذ الآخر بالفرار.

العناصر الأمنية المذكورة عثرت لدى الموقوف على كمية مهمة من المخدرات، متمثلة في حوالي 9 كيلوغرامات من القنب الهندي، و300 غرام من مخدر الشيرا، و1200 غرام من مخدر "الكيف المطحون"، ونصف كيلوغرام من "طابا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.