"كريموجين" يسبب إغماء مدعوين إلى حفل زفاف

جمال سماحي من تطوان

تعرض عدد من المدعوين لحفل زفاف للاختناق والإغماء ليلة الجمعة – السبت، بأحد منازل المجمع الحسني بطنجة، نتيجة استنشاقهم غازا مسيلا للدموع (كريموجين)، ألقاه شاب وسط الحضور.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الشاب الثلاثيني عمد إلى إلقاء عبوة "كريموجين" بين الحضور، لأسباب غير معلومة، متسببا في إصابة ثمانية مدعوين إلى حفل الزفاف بالاختناق وحالات إغماء، معظمهم من النساء، مضيفة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتمكنت السلطات الأمنية من توقيف الشاب في ظرف وجيز، قصد إخضاعه للتحقيق، والوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، وفق ما أكدته المصادر ذاتها.