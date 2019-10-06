إيقاف متورطَين ضمن تجارة المخدرات بجهة الشرق

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 39 سنة، الذي يلعب دور الوساطة في الترويج، وبحوزته 320 غراما من مخدر الشيرا وسيارة يشتبه في كونها تحمل لوحات ترقيم مزورة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه الثاني، وعمره 41 سنة، في عملية أمنية متزامنة بمنطقة بني ادرار، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بدوار أولاد الطاهر بمنطقة بني خالد عن حجز 556 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.