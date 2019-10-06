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الرئيسية | حوادث | إيقاف متورطَين ضمن تجارة المخدرات بجهة الشرق

إيقاف متورطَين ضمن تجارة المخدرات بجهة الشرق

إيقاف متورطَين ضمن تجارة المخدرات بجهة الشرق
هسبريس من الرباط
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 12:20

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 39 سنة، الذي يلعب دور الوساطة في الترويج، وبحوزته 320 غراما من مخدر الشيرا وسيارة يشتبه في كونها تحمل لوحات ترقيم مزورة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيه الثاني، وعمره 41 سنة، في عملية أمنية متزامنة بمنطقة بني ادرار، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بدوار أولاد الطاهر بمنطقة بني خالد عن حجز 556 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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1 - مغربي مغرب في بلاد النصارى الأحد 06 أكتوبر 2019 - 12:49
البلاد مشاة أحماد أصبحنى نسمع كل يوم أشياء لا تبشر بالخير جلها تؤدي شبابنا المغلوب في أمره قرى متوضف اليوم بغى يقرى ملقى فين يقرى مرض ملقى ليداويه درويش ملقى ليعاونو طريق مهلوكة السكنى والو الزواج حتى هو والو. كل هاته العوامل تؤدي إلى الإنحراف قرقوبي حشيش كريساج السجن ليهم مفتوح أو ولاد الفشوش المغرب كلو ديالهم يقتلو مايتحاسبو يشفرو الدولة مايتحاسبو أتمنى يجي اليوم الذي يحلم به شبابنا الحساب على الكل
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