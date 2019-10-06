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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | موظف يتعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض في عُكاشة

موظف يتعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض في عُكاشة

موظف يتعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض في عُكاشة
هسبريس من الرباط
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 15:15

تعرض موظف يعمل في السجن المحلي عين السبع 1 "عكاشة"، ليل أمس السبت، لاعتداء شنيع بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس والوجه؛ حين كان في زيارة إلى أسرته القاطنة نواحي مدينة سطات.

ونُقل الموظف، الذي يدعى (ي. و)، إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، حيث رتقت الجروح الغائرة التي أصيب بها على مستوى الجبهة وأعلى الرأس بأربعين غرزة.

وحسب مصدر مقرب من الضحية، فإن الموظف المُعتدى عليه حظي بمؤازرة مدير مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بسطات، حيث قام بزيارته رفقة مجموعة من موظفي المؤسسة السجنية؛ في حين ألقت عناصر الدرك الملكي القبص على الجاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - إكس بن إكس الأحد 06 أكتوبر 2019 - 15:43
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. السيبة والفوضى اللهم ألطف بنا يا لطيف.
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34
2 - غريب الأحد 06 أكتوبر 2019 - 15:56
اصبح المجتمع المغربي مجتمع سيبا بامتياز، انقرض الاحترام، ضاعت الاخلاق ،ماتت الرجولة و الشهامة ،الحياء اصبح في خبر كان، فهنيئا لكم يا من اوصلتمونا لهذا وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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32
3 - toto الأحد 06 أكتوبر 2019 - 15:57
il faut des lois trop severe comme l,arabie saoudite, les etats unis le bresil, le Philippines ect la justice au maroc est trop faible.
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13
4 - ابو أمين الأحد 06 أكتوبر 2019 - 15:58
عدنا الى عهد السيبا و قطاع الطرق ِِ الجريمة أصبحت شعار و الفوضى ثقافة المنحرفين إنعدمت الأخلاق في أوساط المجتمع ( رحم الله البصري و أيامه ) .
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21
5 - FARHAT الأحد 06 أكتوبر 2019 - 16:04
هل هذا انفلات اخلاقي لقد اصبحنا نعيش تشرميل عبر كل شبر من الثراب الوطني لقد حل الوقت لإعادة النظر في المنظومة الأمنية . وفيما يرجع للمجرم فتجب مؤاخدته بمحاولة القتل العمد فأكيذ ان هذا الخبيث له غل على الموظف و اعتدي عليه انتقاما ربما ان المجرم كان سجين سابق ويعرف الموظف عقوبته يجب ان لا تقل عن 15 سنة حتى يكون عبرة للكل
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14
6 - السيبة الأحد 06 أكتوبر 2019 - 16:21
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عليه أن يودع في سجن عكاشة الذي يعمل فيه الموضف باش اتهلا فيه مزيان
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0
7 - كفااا تقديسا المجرمين الأحد 06 أكتوبر 2019 - 16:30
وجب الان تغيير المنضومة السجنية لهؤلاء الشردمة من المجتمع . فلتذهب حقوق الانسان الى الجحيم .امريكا التي تدعي النزاهة فهي تعدم من يحمل سكينا في الشارع بدون محاكمة فالى متى سنبقا نراعي للمجرم ولا نراعي للمجتمع المقهور من ضلم المجرمين . وجب الان وضع حد لهم اما بالاعمال الشاقة او باحداث سجون لا ترعى لكرامتهم . لان من يدخل اليوم بسبب جنحة يرجع مرة تانية من اجل جناية . الشرطة و الدرك يضحون بحياتهم من اجل القبض عليهم و في الاهير ينعمون في السجون بالدجاج المحمر . اعيدو للسجن هيبته تعود معه هيبة رجال الامن و يستريح المجتمع من شرهم .
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8 - مفكر الأحد 06 أكتوبر 2019 - 16:31
آن الأوان لتعديل القانون الجنائي و تشديد العقوبات
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