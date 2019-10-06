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كُتّاب وآراء
موظف يتعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض في عُكاشة
تعرض موظف يعمل في السجن المحلي عين السبع 1 "عكاشة"، ليل أمس السبت، لاعتداء شنيع بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس والوجه؛ حين كان في زيارة إلى أسرته القاطنة نواحي مدينة سطات.
ونُقل الموظف، الذي يدعى (ي. و)، إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات، حيث رتقت الجروح الغائرة التي أصيب بها على مستوى الجبهة وأعلى الرأس بأربعين غرزة.
وحسب مصدر مقرب من الضحية، فإن الموظف المُعتدى عليه حظي بمؤازرة مدير مركز الإصلاح والتهذيب علي مومن بسطات، حيث قام بزيارته رفقة مجموعة من موظفي المؤسسة السجنية؛ في حين ألقت عناصر الدرك الملكي القبص على الجاني.
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تعليقات الزوّار (8)
عليه أن يودع في سجن عكاشة الذي يعمل فيه الموضف باش اتهلا فيه مزيان