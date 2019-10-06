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الرئيسية | حوادث | تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بدائرة ابن أحمد

تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بدائرة ابن أحمد

تسجيل ثالث حالة انتحار في أسبوع بدائرة ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 06 أكتوبر 2019 - 18:19

أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، اليوم الأحد، بإجراء تشريح طبي على جثة شابّة في عقدها الثاني بعد العثور عليها جثة هامدة بمنزل أقربائها بالنفوذ الترابي لجماعة رأس العين الشاوية دائرة ابن أحمد نواحي سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالكة" ي. إ"، المزدادة سنة 2001، عثر عليها جثة معلقة بحبل ملفوف حول العنق بالنفوذ الترابي لقيادة رأس العين الشاوية دائرة ابن أحمد، وجرى توجيه جثتها بعد معاينتها نحو مستودع الأموات بسطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.

وزادت المصادر ذاتها أن رجال الدرك الملكي وممثلا عن السلطة برأس العين الشاوية إقليم سطات انتقلوا إلى مكان تواجد جثمان الهالكة، بتعليمات من النيابة العامة، قصد القيام بالمتعين في مثل هذه الحالات، مع فتح بحث تمهيدي في النازلة.

تجدر الإشارة إلى أنها حالة الانتحار الثالثة التي عرفتها دائرة ابن أحمد إقليم سطات في ظرف أسبوع، بعدما توفي طفل يبلغ عمره 15 سنة نتيجة تناوله قرصا ساما بمسقط رأسه بسيدي حجاج أولاد مراح، وفي عملية مماثلة أقدم رجل خمسيني على محاولة انتحار بمسقط رأسه بدوار "العرابا" قرب سيدي حجاج دائرة ابن أحمد إقليم سطات.

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