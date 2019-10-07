شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد فريحة سد المسيرة على أنظار ممثل الحق العام بالدائرة القضائية سطات، الأحد، مشتبها فيه بهتك عرض تلميذة قاصر بأحد المحلات التجارية في النفوذ الترابي لجماعة دار الشافعي دائرة البروج.

وأفادت مصادر خاصة لهسبريس أن أحد أفراد عائلة تلميذة مزدادة سنة 2003، يتيمة الأم، تنحدر من دوار أولاد التومي جماعة دار الشافعي وتتابع دراستها في السلك الإعدادي، تقدّم بتصريح مباشر لعناصر الدرك الملكي بأولاد افريحة، يكشف فيه تعرّض قريبته القاصر لهتك عرض من قبل شخص بمركز دار الشافعي، مدليا بشهادة طبية في الموضوع تتضمن عجزا مدته 30 يوما، توصّلت هسبريس بنسخة منها.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بأولاد فريحة استمعت إلى أطراف الملف في محضر تمهيدي، قبل وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، لكشف جميع الظروف المحيطة بالواقعة واتخاذ القرار المناسب فيها، في انتظار الخبرة التقنية على شريحة الهاتف النقال للمشتبه فيه، بعد معلومات تفيد باحتمال توثيق بعض الصور أو المقاطع الجنسية قصد ابتزاز القاصر، للتأكّد من ذلك واستثمار النتائج في مجريات القضية.

المصادر ذاتها أردفت أن فعاليات حقوقية بإقليم سطات دخلت على خط الواقعة؛ إذ عبّر عدد من المحامين عن استعدادهم للتطوع للدفاع عنها، وفي إطار المساعدة القضائية من هيئتي سطات والدار البيضاء.

وعلمت هسبريس من جهات متتبّعة للملف أن اتصالات تجري من قبل جمعيات حقوقية بسطات، بتنسيق مع أحد أقرباء الضحية والمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، قصد إحالة التلميذة على طبيب نفساني للاختصاص، بعدما أصبحت تفضّل الانعزال وعدم القدرة على الحديث في الموضوع، وهو ما أثر على انضباطها للتوقيت المدرسي، فضلا عن التفكير في تنقيلها من المؤسسة الأصلية بدار الشافعي إلى مدرسة أخرى مع استفادتها من الإيواء والإطعام بالنظر لوضعيتها الاجتماعية.