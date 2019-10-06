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كُتّاب وآراء
"تريبورتور" ينهي حياة خمسيني بمدينة سطات
أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الأحد، بإجراء معاينة، أو تشريح طبي عند الضرورة، على جثة رجل خمسيني بعد وفاته نتيجة تعرّضه لحادثة سير قاتلة، إثر صدمه بدراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) بحي مبروكة وسط مدينة سطات.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن الرجل الخمسيني الذي كان يشتغل خضارا بالسوق الشعبي مبروكة، صدمه سائق دراجة ثلاثية العجلات على مستوى حي مبروكة، حيث سقط وسط بركة من الدماء قبل نقله نحو مستعجلات مستشفى سطات قصد إنقاذ حياته، إلاّ أنه توفي بسبب الجروح الخطيرة الناتجة عن قوة الاصطدام.
وأمرت النيابة العامة المختصة بسطات بإحالة جثة الهالك على قسم الأموات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل عناصر الضابطة القضائية بأمن ولاية سطات مع سائق الدراجة ثلاثية العجلات لكشف الظروف الحقيقية المحيطة بالحادث المميت.