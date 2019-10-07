"الكنوز" توقع بعصابة في قبضة الدرك بآيت أورير

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر بمركز الدرك الملكي لآيت أورير بإقليم الحوز، الأحد، عصابة تتكون من خمسة أشخاص، متخصصة في البحث عن الكنوز.

وذكرت مصادر هسبريس أن "فرقة من درك أيت أورير حين كانت تقوم بحملة تمشيطية عادية، أثار انتباهها وقوف سيارة تحمل ترقيما يخص مدينة الدار البيضاء"، مضيفة أن "الدورية توقفت ولاحظ عناصرها حين هموا بقرع باب منزل بدوار العمرية بجماعة أيت فاسكا ركاما من التراب".

وأوضحت المصادر ذاتها أن "ثلاثة أفراد من العصابة المذكورة من مدينة مراكش، والآخريْن من دوار العمرية"، مشيرة إلى أن واحدا من الاثنين ابن صاحب البيت المهجور الذي بوشرت أشغال الحفر به التي وبغلت أربعة أمتار عمقا.

وقد كشفت عملية التفتيش عن ضبط هذه العصابة في حالة تلبس بمحاولة استخراج كنز من المنزل المهجور، وتوفرها على آلات متطورة لاكتشاف المعادن، وفق إفادة مصادر هسبريس.

وأوردت المصادر نفسها أنه "تم نقل الموقوفين إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي بأيت أورير من أجل تعميق البحث معهم"، مشيرة إلى أنهم "وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم أمام النيابة العامة المختصة بمراكش يوم الثلاثاء المقبل".