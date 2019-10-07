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الرئيسية | حوادث | أمن طنجة يضبط 1425 قرصا مخدرا ببني مكادة

أمن طنجة يضبط 1425 قرصا مخدرا ببني مكادة

أمن طنجة يضبط 1425 قرصا مخدرا ببني مكادة
جمال سماحي
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 07:18

أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة، الأحد، شخصا كان على متن سيارة نفعية بشارع عائشة المسافر بمنطقة بني مكادة، عقب ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزته، كانت معدة للترويج.

وحسب مصادر متطابقة، فإن فرقة الدراجين، التابعة لشرطة الوحدة المتنقلة لسيارات النجدة، أخضعت سيارة المعني للتفتيش، بعدما أثار شكوكها، حيث ضبطت بحوزته 1425 قرصا مخدرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن أحالت الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث معه في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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