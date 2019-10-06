السلطات تحجز بنادق وطرائد بمحمية مولاي بوعزة

هسبريس من خنيفرة

حجزت عناصر المياه والغابات، التابعة لمركز مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، مساء الأحد، ست بنادق للقنص بإحدى المحميات الدائمة، إضافة إلى الطرائد التي كانت بحوزة المخالفين.

وفي هذا السياق، قال محمد بوفطيحي، رئيس جمعية "الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية ومحاربة الصيد العشوائي بالمغرب"، إنه بمجرد توصلهم بإخبارية تفيد تواجد 6 قناصين يحملون بنادق، انتقلوا رفقة المدير الإقليمي للمياه والغابات، ورئيس مركز مولاي بوعزة، ورئيس منطقة سيدي حساين، وعناصر السلطة المحلية، إلى المكان المحدد لحجز البنادق والطرائد وتحرير مخالفة في حق القناصين.

وأوضح بوفطيحي، في تصريح لهسبريس، أنه رغم توفر القناصين على وثائق الأسلحة ورخصة القنص، فإنه يمنع عليهم ممارسة القنص في محمية دائمة لأنه ليس مسموحا القنص بها.

وأبرز رئيس جمعية "الصيد والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة البرية ومحاربة الصيد العشوائي بالمغرب"، أن "هناك ظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرية بإقليم خنيفرة، تتعلق بالقنص العشوائي بالعصي في جنح الظلام واستعمال مصابيح يدوية، وهذه الأنشطة غير القانونية تشكل خطرا على الحِجْلان المهددة بالانقراض، لذا يجب الضرب بيد من حديد على كل المخالفين لقوانين القنص ومواقيته".