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الرئيسية | حوادث | "زواج قسري" يدفع شابة مغربية إلى الانتحار شنقا

"زواج قسري" يدفع شابة مغربية إلى الانتحار شنقا

"زواج قسري" يدفع شابة مغربية إلى الانتحار شنقا
هسبريس من سيدي سليمان
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 08:42

أقدمت شابة، مساء الأحد، على إنهاء حياتها بدوار عين الشقف بجماعة دار بلعامري بإقليم سيدي سليمان، وفق ما أوردته مصادر حقوقية متطابقة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، التي تبلغ من العمر حوالي 18 سنة، أقدمت على وضع حد لحياتها شنقا بحبل داخل غرفة بمنزلها بعد إكراهها على الزواج بشخص دون رغبة منها.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي انتقلت إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت معايناتها الأولية من أجل الوقوف على أسباب وظروف الانتحار، قبل أن تأمر النيابة العامة بنقل جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان قصد إخضاعها للمعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ظروف الوفاة.

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