الشرطة تفك لغز جريمة قتل في مدينة قصبة تادلة

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني تمكّن عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة في قصبة تادلة من توقيف شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية أن "مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، إجراءات معاينة جثة شخص يبلغ من العمر 73 سنة، تم العثور عليها بالحي الإداري وهي تحمل جرحا على مستوى العنق، قبل أن تقود التحريات إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه مساء أمس بمنزل أسرته بإحدى المناطق القروية التي تبعد بثماني كيلومترات عن مدينة قصبة تادلة".

كما ذكر المصدر أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن المشتبه فيه تعرف على الضحية، الذي عرض عليه نقله لمدينة بني ملال، قبل أن يعمد إلى استدراجه إلى فضاء خال بالحي الإداري ويعرضه لعدة طعنات قاتلة باستعمال سلاح أبيض بغرض السرقة.

المشتبه فيه جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.