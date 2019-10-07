24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2313:2016:3419:0820:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات (5.00)

  2. "الحديد والنار" يواجه المحتجين العراقيين .. وعدد القتلى يتجاوز المائة (5.00)

  3. بعد "صفعة الرئاسة".. "النهضة" تتصدر انتخابات تونس بـ40 مقعدا (5.00)

  4. هنود ينفتحون على تجربة متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش (5.00)

  5. تتويج بريطاني وأمريكيَّين بـ"نوبل للطب 2019" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "عملية هوليودية" لسرقة وكالة لتحويل الأموال تستنفر شرطة البيضاء

"عملية هوليودية" لسرقة وكالة لتحويل الأموال تستنفر شرطة البيضاء

"عملية هوليودية" لسرقة وكالة لتحويل الأموال تستنفر شرطة البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء (تصوير: محمد اكريمي)
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:00

تجري عناصر الشرطة العلمية والتقنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء تحقيقاتها بخصوص قضية محاولة سرقة مبالغ مالية من وكالة لتحويل الأموال، على مستوى شارع مقداد الحريزي بعمالة سيدي عثمان.

وشرعت الشرطة العلمية في جمع البصمات من المكان، وذلك من أجل البحث وكشف الأشخاص الذين قاموا بمحاولة سرقة الوكالة المذكورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتفاجأ العديد من المواطنين، وكذا العاملون بالوكالة المتواجدة بشارع مقداد الحريزي، صباح اليوم، بوجود ثقب، تبين أن الواقفين وراءه كانوا ينوون السطو على صندوق تخزين الأموال.

وعمد الأشخاص المشتبه في تنفيذهم محاولة السرقة إلى إحداث ثقب كبير بالوكالة، بعدما قاموا بحفر الجدار الفاصل بينها وبين منزل مجاور لها، غير أنهم لم يتمكنوا من سرقة الصندوق، فعمدوا إلى إحداث فوضى بداخلها، وهو ما أثار انتباه العاملين عند حلولهم للعمل هذا الصباح.

وفتحت الشرطة القضائية، مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، تحقيقاتها للوصول إلى المشتبه فيهم، وإحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - presque الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:13
دارو الصعيب وحصلو في الساهل,نقل coffre fort خاصو طوموبيل وقوة عضلية لحمله ,خطة جيدة عمل جيد لكن ما كاينش logistique, المرة القادمة ستكون افضل,ماشي بحال الهروي هاز سيف وملقي لخدامة في معمل مع 5 صباح :حطي البورطابل او هنحنكك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
80
2 - المعلق الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:15
لو ترشحوا للانتخابات لحصلوا على صناديق عديدة دون تكسير أو حفر أو ما شابهه. يكفي أن تصبح برلمانيا أو رئيس جماعة كي تحصل على الصناديق دون تعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
212
3 - جميلة الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:18
الله يهدي ماخلق لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
4 - أحمد الزفزاف الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:27
سوف يلقى القبض عليهم عاجلا أم آجلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - عبدو الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:30
ها المشكل الشوهة بلا سرقة والسجن ينتظرهم والحالة النفسية التي يتواجدون عليها واللعنة من رب العالمين والمحن التي سيجلبونها لوالديهم واسرهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
6 - تحذير الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:31
أقترح على المسؤولين وضع رقم أخضر رهن إشارة المغاربة للتبليغ عن أي محاولة للسرقة أو الرشوة أو الابتزاز، وأن يعاقبوا من ثبت تورطه بالأدلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - mjid الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:34
الملاحظة التي لن يلاحظها إلا من لديه خبرة في البناء هي أن الحائط مغشوش والطوب يدوي الصنع وسمكه 10 سنتمتر فقط ؛ لو كان سمكه 20 سنتمتر كما هو معمول به و من صنع المصنع ؛ لسمع ذوي الحفر في كل أرجاء العمارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
8 - خدوج الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:34
أتساءل لو كان هناك سلاح وقنابل كيف سيكون حال الجريمة ...سيتحول المغرب لأخطر بقعة على الإطلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
9 - حقيقة الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:38
لاحظت في العديد من المدن بما فيها بسلا الجديدة اكتراء وكالات بنكية لشقق تحتية بالسكن الإقتصادي يعني حائطك المشترك مع الجار لا يحترم القواننين بسمك ضعيف. والله العجب الأبناك يسفون دم المواطن ولا يستثمرون في الضروىيات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
10 - مجلوق فنيويورك الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:47
اليوم الاثنين نهار الخميس هدي يكونو فلكاب كيشربو صوبا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
11 - منير الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:48
العديد من الأسئلة ! كيف أنه لاتوجد كاميرات مراقبة ؟ كيف لم يسمع هناك ضجيج و ضوضاء بسبب عملية الحفر...العجب كل العجب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
12 - Reda الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:20
يمكن مالقاوش السلوكا د النحاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - bouledogue الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:22
evident que le nombre de vol et d agression irait en s amplifiant vu le laxisme de notre justice dont les verdicts sont des plus complaisants ! ajouter a cela que tous les auteurs d agressions et de vol et de malfaits divers ne leur coutent que peu et plus preferent qlq vacances dans une prison doree compare a ce que vivaient leurs ancetres de meme nature ?qui refuserait un lieu si bien accueillant ou on est servi comme il se doit et etre agremente d un cardio d un chirurgien dentiste , d un gastro et je ne sais quoi encore ???6mois d incarceration est plutot une sinecure a mon avis? la joustice notre justice doit sevir sinon l avenir serait plus sombre !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - شوافة الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:29
رقم 10,,مجلوق فنيويورك هههههه قتلتيني بالضحك وخا يتخباو فالمريخ يجيبوهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
15 - Simo الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:57
Moroccan version of ocean eleven....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - منى الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 19:04
قلة ما يدار لا خدمة لا يحزنون... الناس كتموت بالجوع او مقهورة او سكتا هذه هي الحقيقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.