24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/10/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات
- "الكنوز" توقع بعصابة في قبضة الدرك بآيت أورير
- بلافريج والعلاقات الرضائية
- المنتخب المغربي يهزم نظيره الماليزي داخل القاعة
- معرض فريد بشفشاون يوثّق للأكياس البلاستيكية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
سرقة مجوهرات من منزل تورط ثلاثينيا بآيت ملول
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 23:36
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.
وأورد مصدر أمني أن المعلومات الأولية للبحث كشفت قيام المشتبه فيه باقتراف سرقة من داخل منزل باستعمال مفاتيح مزورة؛ وذلك بحي الهدى بآيت ملول، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على حقيبة تحتوي على مبالغ مالية ومجموعة من الحلي المحصلة من هذا الفعل الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.