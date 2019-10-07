24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. شبهة هتك عرض تلميذة تلاحق شخصا بإقليم سطات (5.00)

  2. بعد "صفعة الرئاسة".. "النهضة" تتصدر انتخابات تونس بـ40 مقعدا (5.00)

  3. هنود ينفتحون على تجربة متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش (5.00)

  4. تتويج بريطاني وأمريكيَّين بـ"نوبل للطب 2019" (5.00)

  5. بطاقة التعريف الجديدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ‪سرقة مجوهرات من منزل تورط ثلاثينيا بآيت ملول‬

‪سرقة مجوهرات من منزل تورط ثلاثينيا بآيت ملول‬

‪سرقة مجوهرات من منزل تورط ثلاثينيا بآيت ملول‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 23:36

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وأورد مصدر أمني أن المعلومات الأولية للبحث كشفت قيام المشتبه فيه باقتراف سرقة من داخل منزل باستعمال مفاتيح مزورة؛ وذلك بحي الهدى بآيت ملول، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على حقيبة تحتوي على مبالغ مالية ومجموعة من الحلي المحصلة من هذا الفعل الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.