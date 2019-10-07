‪سرقة مجوهرات من منزل تورط ثلاثينيا بآيت ملول‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول، من توقيف شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة.

وأورد مصدر أمني أن المعلومات الأولية للبحث كشفت قيام المشتبه فيه باقتراف سرقة من داخل منزل باستعمال مفاتيح مزورة؛ وذلك بحي الهدى بآيت ملول، قبل أن يتم توقيفه والعثور بحوزته على حقيبة تحتوي على مبالغ مالية ومجموعة من الحلي المحصلة من هذا الفعل الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف ملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.