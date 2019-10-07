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الرئيسية | حوادث | أمن سلا يوقف سائقا متورطا في محاولة قتل شرطي

أمن سلا يوقف سائقا متورطا في محاولة قتل شرطي

أمن سلا يوقف سائقا متورطا في محاولة قتل شرطي
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 20:54

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة سلا، مساء اليوم الاثنين، سائق سيارة من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومحاولة القتل العمد والتي كان ضحيتها شرطي يعمل بفرقة السير والجولان.

وكان المشتبه فيه قد رفض الامتثال لدورية الشرطة المكلفة برادار مراقبة السرعة، بعد ارتكابه لمخالفة مرورية تتمثل في تجاوز السرعة المسموح بها، حيث تعمد الفرار وإصابة موظف شرطة آخر، برتبة مقدم شرطة رئيس، بإصابة خطيرة في الرأس بعدما تعمد الضغط بقوة على دواسة سرعة السيارة أثناء توقيفه بطريق القاعدة الجوية بسلا.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، مباشرة بعد محاولته الفرار من مكان الحادث، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أنه، وفي مقابل ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح المركزية المختصة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالتكفل بجميع نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، وتتبع حالته الصحية، وتمكينه من كل المساعدات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - مواطن بسيط الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:24
حنا كلنا ضد تصرف ديال السائق .... و لكن لاش البوليسي كايغامر و يوقف ف الطريق. شادو الرادار ... يسيفطوليه البروصي و السلام.
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2 - بوجيدي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:25
الذي يرفض الامتثال لتعليمات الشرطة يطلق عليه الرصاص مباشرة لأنه بالضرورة خارج على القانون أو لايعترف بالقانون، وبالبقية تفاصيل غير مهمة
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3 - منير الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:28
بصفتي رجل أمن أنصح جميع الزملاء بعدم الوقوف أمام سيارة أي مخالف ففيها مخاطرة حقيقية بحياة رجل الأمن . هناك جهاز لاسلكي يتم من خلاله الإبلاغ عن الحالات اللتي تفر أو تخالف قانون السير و الجولان ..فحياة رجل الأمن أولى و أهم من فرار المخالف
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4 - imi الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:29
نحن نعيش مع حيوانات بدون غابة هذا تعمد صدم الشرطي خاصوا عقوبة ما تقلش على 15 سنة
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5 - مفكر الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:29
يجب على دولتنا عوض توقيف الشرطة و الدرك في الشوارع الاستعانة بكاميرات رصد المخالفات كما في الدول المتقدمة.
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6 - ملاحظ دقيق الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:30
ادعو صغار رجال الدرك والأمن إلى عدم تعريض أنفسهم للخطر وترك أبناءهم أيتام. ما دامت النيابة العامة متساهلة ومتواطءة وأكثر من دلك...حياتكم هي الأولى .اتركوها سايبة فلن تستطيعوا التغيير .
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7 - عادل شو الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:31
اش هادشي وصلنا ليه.بالامس قتل و سحل دركي من طرف ساءق سيارة و اليوم اصابة شرطي بجروح من طرف ساءق متهور.الامور اصبحت لا تبشر بالخير.الله يحضر السلامة.هذا مآل حقوق الانسان بالمغرب خدينا هاد الحقوق بالمقلوب.لو كان فأمريكا رصاصة واحدة و ننهي الامر.
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8 - قانوني الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:31
بحال هاد الصنف ديال بنادم خصو اقصى العقوبة و سحب رخصة سياقته بصفة نهاءية.
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9 - chihab الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:32
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العضيم لم نستطع أن نستفيق من صدمة دهس الدركي شهيد الواجب ليأتي سافل آخر ليقوم بنفس الجريمة في حق شرطي ذنبه الوحيد أنه يقوم بواجبه لا بد من تشديد العقوبات ضد هولاء السفلة المجرمين
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10 - ولد البلاد الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:34
هذه نتائج منح الحرية والحقوق لمن لا يستحق،رحم الله الحسن الثاني والرجل الحديدي البصري كان كل داخل سوق راسو،حيانا الله تا ولينا نشوفوا حماة الوطن يتعرضون لاعتداءات من مجرمين او قتلة ان صح التعبير
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11 - متتبع الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:36
نأسف لهاذ السلوك المشين، وكملاحظة شخصية بحكم أني سائق أتناء تدخل الشرطة لإيقاف السائقين من أجل مخالفة السرعة فإنهم يتدخلون بطريقة غير احترافية إذ يقومون باعتراض السائق المسرع وسط الطريق وبذلك يعرضون سلاماتهم وسلامة السائق للخطر
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12 - فيلسوف الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:36
لك الله يا دركي..شخص أهين بمراكش فقامت الدنيا ولم تقعد،و شرطي أصيب فصدر بلاغ،اما الدركي الذي دهس فلا أحد علم بوجوده و لا بوفاته
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13 - Youssef الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:37
De mieux en mieux, on a un chauffeur de taxi avec des antécédents parmis les citoyens, ça en dit long...Stop
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14 - yas الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:38
اوزارة العدل... وها العار.. و حنا مزاوكين.... لما عدلو القانون الجنائي و جعلوه اكثر حزما مع المجرمين... البارح دركي.. اليوم شرطي... و المواطن الاعزل اش يدير قدام هادو...
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15 - mimjim الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:40
سبحان الله هل أصبحت هذه الممارسات موضة ... لا حول ولا قوة إلا بالله ....لقد تغيرت كثيرا سلوكات مجتمعنا إلى الأسوء ...اللهم ردنا ردا جميلا...
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16 - mimjim الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:40
سبحان الله هل أصبحت هذه الممارسات موضة ... لا حول ولا قوة إلا بالله ....لقد تغيرت كثيرا سلوكات مجتمعنا إلى الأسوء ...اللهم ردنا ردا جميلا...
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17 - الفيلسوف الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:41
الله يشافيه ويعافيه ويخليه لوالديه...
بقى فينا الدرك لي توفى و حتى هاد السيد لي كيخدم بلادو...
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18 - brahim الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 21:43
para evitar las problemas delegación del tráfico tienen que colocar los Radares fijos en todas carreteras para evitar la muerte de los agentes los conductores que pasen más de la velocidad tinin qué pagar una multa muy mayor de1000 Dh
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