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كُتّاب وآراء
أمن سلا يوقف سائقا متورطا في محاولة قتل شرطي
أوقفت عناصر الأمن الوطني بمدينة سلا، مساء اليوم الاثنين، سائق سيارة من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومحاولة القتل العمد والتي كان ضحيتها شرطي يعمل بفرقة السير والجولان.
وكان المشتبه فيه قد رفض الامتثال لدورية الشرطة المكلفة برادار مراقبة السرعة، بعد ارتكابه لمخالفة مرورية تتمثل في تجاوز السرعة المسموح بها، حيث تعمد الفرار وإصابة موظف شرطة آخر، برتبة مقدم شرطة رئيس، بإصابة خطيرة في الرأس بعدما تعمد الضغط بقوة على دواسة سرعة السيارة أثناء توقيفه بطريق القاعدة الجوية بسلا.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 25 سنة، مباشرة بعد محاولته الفرار من مكان الحادث، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أنه، وفي مقابل ذلك، كلف المدير العام للأمن الوطني المصالح المركزية المختصة ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بالتكفل بجميع نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، وتتبع حالته الصحية، وتمكينه من كل المساعدات الضرورية.
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تعليقات الزوّار (18)
بقى فينا الدرك لي توفى و حتى هاد السيد لي كيخدم بلادو...