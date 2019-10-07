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كُتّاب وآراء
اللهب يواصل التهام أحراش غابة "زمزم" بالمضيق
تواصل ألسنة اللهب التهام الغطاء النباتي لغابة "زمزم" بضواحي مدينة المضيق لليوم الثالث على التوالي، حيث أتت على عدة هكتارات دون أن تتمكن عناصر مندوبية المياه والغابات والوقاية المدنية من إخمادها.
مصادر محلية أفادت لهسبريس أن الحريق شب بالغابة، صباح السبت الماضي، بشكل مفاجئ، وفي ظروف غامضة، مضيفة أنه رغم جهود فرق الإطفاء لتطويقه وإخماده، فإن كثافة الأحراش وسرعة هبوب الرياح بالمنطقة صعّبتا المهمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الجهات المتدخلة في عملية إخماد الحريق استعانت بطائرتين لاحتواء ألسنة اللهب، التي اتسعت رقعتها لهكتارات، دون أن تفلح في السيطرة عليها، رغم الجهود المبذولة طوال الأيام الثلاثة الماضية.