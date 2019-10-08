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"الماحيا" تسقط أربعينيا في قبضة الدرك في تزنيت
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 02:11
أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، الاثنين، شخصا في عقده الرابع على خلفية تورطه في تقطير وترويج مسكر ماء الحياة.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس أن العملية، التي تمت على مستوى دوار إدبابية بجماعة بونعمان، أسفرت عن حجز كمية مهمة من "الماحيا" ومواد ومعدات يستعملها الموقوف في صنع هذه المادة الممنوعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر وضع، بناء على تعليمات وكيل الملك بابتدائية تزنيت، تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية في الموضوع.