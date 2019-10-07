حريق مهول يلتهم سوقا للمتلاشيات بمدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

اندلع حريق مهول، مساء اليوم، بسوق للمتلاشيات يوجد بجوار السوق النموذجي بحي سيدي يوسف بمدينة أكادير، مما خلف حالة استنفار كبيرة في مختلف المصالح الأمنية، التي انتقلت إلى مكان الحريق لتتبع عملية الإطفاء.

ولا تزال النيران مستمرة في التهام السوق، فيما تحاول فرق الوقاية المدنية السيطرة على الحريق المهول للحيلولة دون امتداده صوب السوق النموذجي والمباني السكنية القريبة.

الحريق، الذي ما زالت أسبابه مجهولة، لم يخلف خسائر بشرية، حسب شهود عيان، فيما خسائره المادية يُرجّح أن تكون فادحة، بسبب طبيعة المواد الموجودة بسوق المتلاشيات، وأغلبها سريع الاشتعال.

يذكر أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية ومصالح الأمن والسلطات المحلية والقوات المساعدة حلت بمكان الحادث، كما تم فتح تحقيق أولي لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق.