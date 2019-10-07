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الرئيسية | حوادث | حريق مهول يلتهم سوقا للمتلاشيات بمدينة أكادير

حريق مهول يلتهم سوقا للمتلاشيات بمدينة أكادير

حريق مهول يلتهم سوقا للمتلاشيات بمدينة أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 23:28

اندلع حريق مهول، مساء اليوم، بسوق للمتلاشيات يوجد بجوار السوق النموذجي بحي سيدي يوسف بمدينة أكادير، مما خلف حالة استنفار كبيرة في مختلف المصالح الأمنية، التي انتقلت إلى مكان الحريق لتتبع عملية الإطفاء.

ولا تزال النيران مستمرة في التهام السوق، فيما تحاول فرق الوقاية المدنية السيطرة على الحريق المهول للحيلولة دون امتداده صوب السوق النموذجي والمباني السكنية القريبة.

الحريق، الذي ما زالت أسبابه مجهولة، لم يخلف خسائر بشرية، حسب شهود عيان، فيما خسائره المادية يُرجّح أن تكون فادحة، بسبب طبيعة المواد الموجودة بسوق المتلاشيات، وأغلبها سريع الاشتعال.

يذكر أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية ومصالح الأمن والسلطات المحلية والقوات المساعدة حلت بمكان الحادث، كما تم فتح تحقيق أولي لمعرفة أسباب وملابسات اندلاع الحريق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - simo agadir الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 23:54
كنت ديمان تننتاقد رجال المطافئ على التباطئ و الكسل و انعدام المعدات و تنمشي مع موجة النقد, لكن ملي وقفت على هاذ الحريق قبل قليل شفت مجموعة ديال الامور تيغفلو عليها الناس,قوة النار كبيرة جدا و مستحيل يطفيها خرطوم الماء... عاد زيد حالة الهيجان لي تيكونو فيها الناس و موالين المحالات و السلعة المحترقة و زيد الانتهازيين و الشفارة,تيحضر الامن و القوات المساعدة و مجموعة ديال رجال الامن و البحث,القضية صعيبة بزاف ماساهلاش و العافية ما تقدرش تقرب ليها حينت سخونة هاد زيد احتمال الانفجارات ,قنينات الغاز و كدا... غير اصوات الانفجار تتخلع و بالتالي يصعب اطفاء النار بهاذ المعدات لي كاينين... خص طائرات هيليكوبتير تخوي شي حاجة اخرى من غير الماء من السماء و خص تقنيات جديدة و معدات و ملابس و سرعة و تدخل سريع و جدية... هاذشي باش خدامين لا علاقة مع احترامي للجهود المبدولة...
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