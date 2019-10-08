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الرئيسية | حوادث | شبهة النصب تطيح برجل وزوجته في الدار البيضاء

شبهة النصب تطيح برجل وزوجته في الدار البيضاء

شبهة النصب تطيح برجل وزوجته في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:05

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، في مدينة الدار البيضاء، زوجين للاشتباه في تورطهما بارتكاب عدة جرائم نصب بدعوى توفير عقود شغل في دول أجنبية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 46 و29 سنة، بعدما توصلت مصالح الأمن بشكايات من 21 شخصا كانوا ضحية عمليات نصب.

الضحايا أوضحوا للمحققين أنهم سلموا للمشتبه فيهما مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف و70 ألف درهم للشخص الواحد مقابل الحصول على عقود شغل بالخارج.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يقول البلاغ، مكنت من حجز مجموعة من الوثائق والسندات الشخصية التي لها علاقة بجريمة النصب، وهي عبارة عن نسخ من بطاقات التعريف الوطنية وسبع جوازات سفر واعترافات بدين محررة في اسم الضحايا.

وقد تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للزوجين الموقوفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan Dima الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:28
آه گم أتألم وخصوصا عند قراءتي لمقال نصب حيث أتذگر نصب عون سلطة علي في مبلغ 60000 درهـم وخداعي من طرف أحد المحامين بهـيءة مراگش حيث گذب علي وأگد لي بعدم لزوم حظوري للمحگمة مما سهـل على النصاب تبرءته إبتداءيا وحيث أنه إتصل بي المحامي النصاب بدوره فأخبرني هـاتفيا أن محگمة الإستأناف أيدت الحگم الإبتداءي ولم يعد بوسعي فعل شيء ففوضت أمري إلى الله وبعد مرور حوالي 6أشهـر إتصل بي أحد الشهـود وقال لي أن الملف لازال مفتوحا وعند حظوري تبين لي أن النيابة العامة هـي التي إستأنفت الحگم ولم يعد لي الحق في التگلم أو أخد محامي آخر مما تأگد لي يقينا أن المحامي خدعني بگدبه وبطواطء مع النصاب حيث رفعت ضده دعوى قضاءية وحدد غذا موعد لجلسة غرفة المشورة أثمنى إنصافي الله إبين الحق
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2 - عثمان اطار وزارة فلاحة الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 - 15:54
أصبح هذف الربح المادي بأسهل الطرق هدف جميع فئات المجتمع المغربي وشملت جميع الطبقات... الحل في تأهيل المدرسة واعطاء اولوية قصوى لمؤسسة الأسرة واهتمام الحكومة بهذه المؤسسة التي اصبحت مختلة بفعل التشتت والطلاق وازمة المادية برب البيت.
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