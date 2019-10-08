شبهة النصب تطيح برجل وزوجته في الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، في مدينة الدار البيضاء، زوجين للاشتباه في تورطهما بارتكاب عدة جرائم نصب بدعوى توفير عقود شغل في دول أجنبية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه فيهما، البالغين من العمر 46 و29 سنة، بعدما توصلت مصالح الأمن بشكايات من 21 شخصا كانوا ضحية عمليات نصب.

الضحايا أوضحوا للمحققين أنهم سلموا للمشتبه فيهما مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 آلاف و70 ألف درهم للشخص الواحد مقابل الحصول على عقود شغل بالخارج.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يقول البلاغ، مكنت من حجز مجموعة من الوثائق والسندات الشخصية التي لها علاقة بجريمة النصب، وهي عبارة عن نسخ من بطاقات التعريف الوطنية وسبع جوازات سفر واعترافات بدين محررة في اسم الضحايا.

وقد تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للزوجين الموقوفين.