فيديو يجرّ 5 مشجعين رياضيّين إلى قبضة الشرطة

هسبريس من الرباط

تفاعلت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة في مارتيل مع شريط فيديو، منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضا صريحا على العنف في حق جمهور أحد الأندية الرياضية، ويحتوي على عبارات السب والشتم، حيث أوقفت 5 أشخاص، من بينهم 3 قاصرين، بعدما ظهروا في التسجيل نفسه.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت تسجيل فيديو، يسيء لجمهور نادي لكرة القدم بمدينة طنجة، يظهر فيه أشخاص وهم يحملون أسلحة بيضاء ويرددون عبارات تحريضية على العنف، وألفاظا تحتوي على السب والشتم".

المصدر أورد أن "نشر الشريط استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تقرر الاحتفاظ بثلاثة قاصرين تحت تدبير المراقبة، بينما تم إيداع الراشدين تحت الحراسة النظرية؛ على خلفية البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة".

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن "توقيف المشتبه فيهم الخمسة يأتي في سياق الجهود الاستباقية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الشغب المرتبط بالرياضة، وكذا مواجهة كل التدوينات والتسجيلات التي تتضمن تحريضا على ارتكاب العنف ضد الأشخاص والممتلكات".