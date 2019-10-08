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كُتّاب وآراء
توقيف عضوين بشبكة للهجرة السرية والنصب بالداخلة
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، الثلاثاء، مشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة والنصب والاحتيال.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالحها أوقفت شخصين، يبلغان من العمر 25 و31 سنة، برفقة أربعة مرشحين للهجرة غير المشروعة وهم بصدد التحضير لعملية التهجير عبر المسالك البحرية.
وقد تم العثور بحوزة الموقوفين، يضيف البلاغ، على مجموعة من المعدات والتجهيزات المستخدمة في الهجرة السرية، وهي عبارة عن 1200 لتر من المحروقات، وخمسة محركات خاصة بالزوارق، وبوصلة من الحجم الكبير، وجهاز لتحديد المواقع.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.